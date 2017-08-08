Большая белая акула напала на туристку в Египте
Время от времени к египетским берегам подходят акулы. За всю историю наблюдений зафиксирован ряд трагических случаев, закончившихся гибелью людей; еще десятки получили ранения. Однако происходит это не каждый год. Семь лет назад в районе Шарм-эль-Шейха в результате серии нападений большой белой акулы погибла немецкая туристка, и еще несколько человек, в том числе граждане России, были ранены. Следующая атака акулы унесла жизнь 52-летнего туриста из Германии в 2015 году.
Летом-2016 подобных происшествий не было, но в этом сезоне к побережью Египта снова подошла хищная рыба. Пляж курортного города Марса-эль-Алам был на 48 часов закрыт после того, как на 20-летнюю туристку из Австрии напала большая белая акула.
Происшествие случилось 5 августа; девушка занималась сноркелингом. Угрозы ее жизни нет, но она получила серьезную травму ноги. Египетские медики оказали ей первую помощь, а затем пострадавшая была отправлена на лечение домой.
Эксперты предупреждают, что чаще всего акул на агрессию провоцируют сами туристы своими неосторожными действиями. Однако в этом году причина может быть иной: не так давно в Красное море незаконно с неизвестного судна были сброшены туши овец, которых везли на экспорт. По всей видимости, животные заболели или погибли прямо на борту. Для акул с их острым обонянием это является решающим фактором для того, чтобы плотно обосноваться в какой-либо акватории.
Несмотря на то, что организованных российских туристов в Египте в настоящее время нет по причине прерванного авиасообщения, МИД РФ призывает к осторожности: самостоятельные путешественники, купаясь в Красном море, оказываются в зоне риска.
Посмотрите, как от людей страдают акулы на Гавайях.