Природа

Первый в России сенсорный сад откроется в «Аптекарском огороде»

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» откроется «Сенсорный сад пяти чувств» для слепоглухих, незрячих и маломобильных людей.
Аптекарский огород
7 августа 2017 в 15:05
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  • Первый в России сенсорный сад откроется в «Аптекарском огороде»
    Фото: «Аптекарский огород»

В сенсорном (или «тактильном») саду растения будут подобраны и расположены таким образом, чтобы слепые, слепоглухие и слабовидящие люди могли потрогать каждое растение и ощутить его аромат. В отсутствии возможности рассмотреть растение незрячий человек все-таки может «увидеть» его через текстуру и запах.

Инфраструктура «Аптекарского огорода», включая навигацию и пространства для отдыха, будет разработана с учетом потребностей слепых и слабовидящих людей, что сделает пребывание там комфортным и безопасным. Посетители в случае необходимости смогут воспользоваться помощью волонтеров.

Бортики приподнятых грядок с базиликом, шалфеем, розмарином, лавандой, сельдереем, мятой, баданом, душицей, тимьяном, майораном и прочими пищевыми и лекарственными растениями устроены таким образом, чтобы человек в инвалидной коляске мог тоже посмотреть на них и потрогать цветы.

Сенсорные сады набирают популярность по всему миру. Первый подобный сад был открыт в ботаническом саду города Падуи (Италия), огромной известностью пользуется специальный маршрут для незрячих в ботаническом саду Будапешта. Сады для слепых открыты также в Великобритании, Чехии, США, ЮАР, Румынии и других странах. Концепция подобных пространств постоянно совершенствуется: начинались такие проекты с элементарных табличек с тактильным шрифтом, а теперь сенсорные сады проектируются специалистами как терапевтические площадки.

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