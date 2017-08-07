Первый в России сенсорный сад откроется в «Аптекарском огороде»
В сенсорном (или «тактильном») саду растения будут подобраны и расположены таким образом, чтобы слепые, слепоглухие и слабовидящие люди могли потрогать каждое растение и ощутить его аромат. В отсутствии возможности рассмотреть растение незрячий человек все-таки может «увидеть» его через текстуру и запах.
Инфраструктура «Аптекарского огорода», включая навигацию и пространства для отдыха, будет разработана с учетом потребностей слепых и слабовидящих людей, что сделает пребывание там комфортным и безопасным. Посетители в случае необходимости смогут воспользоваться помощью волонтеров.
Бортики приподнятых грядок с базиликом, шалфеем, розмарином, лавандой, сельдереем, мятой, баданом, душицей, тимьяном, майораном и прочими пищевыми и лекарственными растениями устроены таким образом, чтобы человек в инвалидной коляске мог тоже посмотреть на них и потрогать цветы.
Сенсорные сады набирают популярность по всему миру. Первый подобный сад был открыт в ботаническом саду города Падуи (Италия), огромной известностью пользуется специальный маршрут для незрячих в ботаническом саду Будапешта. Сады для слепых открыты также в Великобритании, Чехии, США, ЮАР, Румынии и других странах. Концепция подобных пространств постоянно совершенствуется: начинались такие проекты с элементарных табличек с тактильным шрифтом, а теперь сенсорные сады проектируются специалистами как терапевтические площадки.