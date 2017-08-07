Червь, вооруженный шипами: гроза морей
С 1983 по 2016 годы ученые обнаружили останки 49 щетинкочелюстных червей (лат. Chaetognatha) неизвестного вида, сохранившихся в сланцах Бёрджесс. Этот регион в Канадских Скалистых горах известен большим количеством ископаемых кембрийского периода (543−490 млн лет назад). По результатам изучения останков палеонтологи из Йельского университета смогли описать новый вид и даже представили анимационный ролик.
Щетинкочелюстные черви относятся к морским беспозвоночным. В наши дни на планете живет около 20 родов и 120 видов этих животных. Доисторический червь, достигающий в длину 10 см, получил имя Capinatator praetermissus (от латинских слов «хватать» и «плавать»). Современные щетинкочелюстные, в зависимости от вида, имеют размеры 3 мм — 12 см. Главное отличие «хватающего пловца» — в наличии 50 острых шипов, расположенных в два ряда на голове. Это в два раза больше, чем у любого известного щетинкочелюстного червя.
Животное обитало около 508 млн лет и было грозным хищником для мелких обитателей моря. С помощью своих многочисленных цепких и длинных шипов червь легко ловил и заглатывал личинки и ракообразных.
Комментируя свое открытие, ученые подчеркивают, что сами по себе останки доисторических червей встречаются довольно часто, но найти образцы мягких тканей удается крайне редко. В данном случае, благодаря особой структуре сланцевой горной формации, в распоряжение палеонтологов достались даже мышцы и кишечник червя, что, в свою очередь, позволяет проследить эволюционный путь развития этого вида животных.
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