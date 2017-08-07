В Бурятии горят заповедные леса
В Бурятии за прошедшие сутки было ликвидировано 20 лесных пожаров на общей площади около 28 га в 9 районах: Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском, а также в пригороде Улан-Удэ. В борьбе с огнем участвовало 836 человек — представители МЧС, лесной охраны, пожарные-парашютисты и местные жители. Применяется 143 единицы тяжелой и лесопожарной техники, 2 вертолета МИ-8 и самолет Бе-200. Авиация сбросила 314 тонн воды и огнегасящей жидкости.
К утру 7 августа в республике оставалось 18 действующих очагов, из них два — на территории Забайкальского национального парка. Здесь горят леса на общей площади около 160 га, а наиболее крупный пожар, занимающий 500 га, бушует в Прибайкалье. На его тушении работают более 150 человек; поддержку с воздуха обеспечивают самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8.
Еще один новый очаг зафиксирован на севере Бурятии. Предположительно, он возник из-за грозы; его общая площадь на данный момент составляет около 20 га. Режим ЧС, введенный на территории Прибайкальского района, сегодня будет распространен на всю республику.
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