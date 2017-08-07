Природа

Джунгли Амазонки способны вызывать дождь

Амазонские леса играют важнейшую роль в регуляции климата и способны начать сезон дождей намного раньше обычного.
Популярная Механика
7 августа 2017 в 11:53
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  • Джунгли Амазонки способны вызывать дождь
    Тропический лес в Перуанской Амазонии. Фото: Geoff Gallice

Дождевые леса Амазонки обладают собственной и весьма странной климатической зоной. Одна из особенностей ее заключается в том, что дожди в амазонских джунглях начинаются за 2−3 месяца до того, как сезонные ветры приносят с океана потоки влажного воздуха. Но как это возможно? Команда исследователей утверждает, что нашла ответ на этот вопрос: деревья сами создают дождь.

Предыдущие исследование показали, что в атмосфере над Амазонией скапливается избыток влаги, но ученые никак не могли найти причину этого феномена. Данные со спутников демонстрируют, что увеличение водяных паров в воздухе совпало с «озеленением» тропического леса, в результате чего увеличилось количество зеленой листвы. Исследователи начали подозревать, что избыточная влажность может быть спровоцирована частицами воды, выделяющейся в процессе фотосинтеза. Это явление называется «транспирация», или газообмен — во время дыхания, растения выделяют водяной пар из небольших пор на нижней стороне листьев.

Рон Фу, ученый-климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, предположил, что выделяемой влаги может быть достаточно для формирования низкоуровневых облаков над Амазонией. Вместе с коллегами она исследовала водные пары в этом регионе с помощью спутника NASA Aura — космического корабля, чьей задачей является изучение химического состава атмосферы Земли. Влага, испаряющаяся из океана, обычно легче, чем плотный водяной пар, который в атмосферу выделяют растения. Все потому, что в первом случае молекулы воды, содержащие дейтерий (тяжелый изотоп водорода) остаются в океанической воде. А вот растения всасывают воду из почвы и выделяют ее в воздух без изменения изотопного состава, так что пары получаются более тяжелыми. Читать далее

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