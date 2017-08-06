Не спускайте лес в унитаз
Гринпис подсчитал, что за последние 10 лет россияне смыли в унитаз лес размером с Москву. Хотя в нашей стране это средство гигиены уже давно производится из макулатуры, которая справляется с ответственной миссией ничуть не хуже и при этом меньше вредит природе.
Рулоны из макулатуры экологически безопасны: при их производстве из сырья удаляются все вредные загрязнители, а термическая обработка является неотъемлемой частью технологии. Интересно, что зачастую туалетная бумага из макулатуры никак внешне не отличается от бумаги из лесов. Она может быть такой же мягкой, многослойной и красивой.
«Подтирался шалфеем, укропом, анисом, майораном, розами, ботвой от тыквы… Потом я подтирался колпаком, подушкой, туфлей, охотничьим ягтдашем, корзинкой. Какая скверная подтирка!» — рассказывал Гаргантюа своему отцу в сатирическом романа Франсуа Рабле.
В брошюре приведены три списка туалетной бумаги. В первом перечислены марки, которые производят из деревьев, обычно эта бумага стоит дороже всего и наносит максимальный вред природе. Во втором списке — марки из первичной целлюлозы и макулатуры. Третий список для тех, кто хочет содержать в чистоте не только тело, но и совесть: марки, чьи рулоны сделаны из макулатуры и сохраняют деревья нашей планеты.