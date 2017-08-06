Минприроды предлагает сократить водоохранную зону Байкала в 10 раз
«Мы уже с коллегами начали работу, уже подготовлено предложение по корректировке водоохранной зоны и уточнения границ, ограничивающих ее площади с 57 тысяч квадратных километров до до 5,9 тысяч квадратных километров. Совместно с учеными института имени В.Б.Сочавы мы подготовили этот проект, сделав водоохранную зону более привязанной к ландшафту. То есть она фактически обеспечивает охрану исключительно озера Байкал в рамках прописанных законодательством экологических норм», — заявил Министр природных ресурсов и экологииСергей Донской на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории.
Nat-geo.ru объясняет, что такое водоохранная зона, что запрещено делать в ее пределах и что расположено в границах водоохранной зоны Байкала.
Что такое водоохранная зона?
Согласно статье 65 Водного Кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Что запрещается в границах водоохранных зон?
В соответствии все с той же статьей статьей 65 Водного Кодекса РФв границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; Читать далее
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»).
Где пролегает граница водоохранной зоны Байкала?
Границы водоохранной зоны Байкала распространяются на площадь до 60 км от озера. На этой территории расположены 159 населенных пунктов с населением порядка 128,4 тысяч человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения твердых коммунальных отходов, порядка 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций и проходит порядка 540 км дорог без твердого покрытия.
Как сообщается на сайте Минприроды РФ, границы водоохранной зоны нужно сократить, так как на ее территории расположены населенные пункты с различными объектами инфраструктуры.
Однако не стоит забывать, что водоохранная зона также пересекает границы государственного природного заповедника «Байкало-Ленский», Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Байкальского государственного природного биосферного заповедника.
Как устанавливается граница водоохранной зоны Байкала?
Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». Согласно этому закону, границы водоохранной зоны и границы рыбоохранной зоны озера Байкал утверждаются Правительством РФ по представлениям органов государственной власти Республики Бурятия, органов государственной власти Иркутской области и органов государственной власти Забайкальского края.