  • Минприроды предлагает сократить водоохранную зону Байкала в 10 раз
    Фото: Максим Лановой
  • Минприроды предлагает сократить водоохранную зону Байкала в 10 раз
    Фото: Michail Vorobyev
  • Минприроды предлагает сократить водоохранную зону Байкала в 10 раз
    Фото: Евгений Грин
Природа

Минприроды предлагает сократить водоохранную зону Байкала в 10 раз

Минприроды РФ подготовило предложения по сокращению водоохранной зоны озера Байкал, что позволит избежать излишних ограничений для хозяйственной деятельности, сообщает «Интерфакс».
Дарья Желнина
6 августа 2017 в 16:03
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«Мы уже с коллегами начали работу, уже подготовлено предложение по корректировке водоохранной зоны и уточнения границ, ограничивающих ее площади с 57 тысяч квадратных километров до до 5,9 тысяч квадратных километров. Совместно с учеными института имени В.Б.Сочавы мы подготовили этот проект, сделав водоохранную зону более привязанной к ландшафту. То есть она фактически обеспечивает охрану исключительно озера Байкал в рамках прописанных законодательством экологических норм», — заявил Министр природных ресурсов и экологииСергей Донской на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории.

Nat-geo.ru объясняет, что такое водоохранная зона, что запрещено делать в ее пределах и что расположено в границах водоохранной зоны Байкала.

Что такое водоохранная зона?

Согласно статье 65 Водного Кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Что запрещается в границах водоохранных зон?

В соответствии все с той же статьей статьей 65 Водного Кодекса РФв границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; Читать далее

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