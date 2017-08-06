Кашалотово стояние. Что происходит на фотографии
Спящие кашалоты — странное зрелище. Решая вздремнуть, эти киты, размером со школьный автобус, принимают вертикальное положение, отчего создается ощущение, что они стоят в воде. При этом они сбиваются в группы из 5−6 особей.
Французский фотограф и режиссер Стефан Гранзотто заснял такое «кашалотово стояние» во время дайвинга в Средиземном море, где он фотографировал этих китов для своей книги «Кашалоты». Фотографию, представленную вверху, он опубликовал в рамках проекта Your Shot, где профессиональные фотографы и любители со всего мира делятся своими работами.
Первое исследование, доказывающее, что киты спят в вертикальном положении, было опубликовано в 2008 году в журнале Current Biology: до этого ученым удавалось лишь наблюдать за сном китов в неволе, изучая движения их глаз. В этом исследовании говорилось, что киты проводят 7% времени, зависая в вертикальном положении у поверхности воды, где они дремлют от 10 до 15 минут.
У кашалотов, живущих в неволе, прекращает активную деятельность только одно полушарие мозга. По мнению ученых, это позволяет быть готовым ко встрече с хищником и контролировать дыхание. Однако в дикой природе во время сна у кашалотов «отключаются» оба полушария.