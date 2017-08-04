Змеи отбирают друг у друга птицу: видео
Буйволовы змеи — один из самых многочисленных подвидов гоферовых змей (лат. Pituophis). Они встречаются в южной части Канады, Мексике и множестве штатов США. В среднем эти рептилии имеют длину около двух метров; самая крупная из известных особь достигала 2,5 метров, имея массу 4,5 кг. Молодые особи питаются ящерицами и лягушками; взрослея, они переходят на птиц и их яйца, кроликов, мышей и других грызунов.
Эти змеи неядовиты: жертв они душат, кольцами обвиваясь вокруг них. Свидетелем их охоты стал один из жителей США: ему повезло увидеть двух змей, которые боролись за право полакомиться птицей.
Буйволовы змеи прекрасно лазают по деревьям и легко могут добраться до птичьего гнезда. Однако американец заснял нетипичное для этих рептилий поведение: они весьма редко делят редко вступают в стычки, деля добычу.
Посмотрите, как змеи гонятся за игуаной.