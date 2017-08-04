  • Странная глубоководная рыба впервые попала на видео
    Фото: National Geographic
  • Странная глубоководная рыба впервые попала на видео
    Фото: National Geographic
  • Странная глубоководная рыба впервые попала на видео
    Рыба семейства липаровые Фото: Kitty Mecklenburg/Wikipedia
Природа

Странная глубоководная рыба впервые попала на видео

В Тихом океане к юго-западу от Гонолулу морские биологи обнаружили новый вид глубоководных рыб, похожих на слизней.
Анастасия Баринова
4 августа 2017 в 14:29
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Открытие совершили ученые из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) во время экспедиции в районе атолла Джонстон на севере Тихого океана.

Рыба, пока не получившая видового имени, была отнесена к семейству липаровые (лат. Liparidae). Этих представителей фауны также называют морскими слизнями: все они имеют удлиненное студенистое, лишенное чешуи тело. В их длинном спинном плавнике, в зависимости от вида — до 82 мягких лучей, в анальном плавнике — до 76 мягких лучей. Спинной и анальный плавники сливаются или почти сливаются с хвостовым плавником. Брюшные плавники видоизменены и образуют присоску округлой формы.

Липаровые широко распространены по планете: в состав семейства входит около 30 родов и 410 видов, обитающие во всех океанах от Арктики до Антарктики. Все они являются глубоководными рыбами, а некоторые из них встречаются на рекордной глубине более 7,5 км. Для обычных глубоководных рыб максимальный предел — 6 км; лишь около 15 видов преодолевает этот рубеж. Самая глубоководная рыба в мире также относится к липаровым: в 2014 году биологи обнаружили представителя этого семейства на расстоянии 8,1 км от поверхности моря.

Рыба, открытая в июле 2017 года, была замечена на глубине около 2,5 км. По этому показателю она относится к глубоководным, но для нее также характерен ряд признаков, которыми обладают мелководные рыбы. Изучение нового вида продолжается.

Посмотрите, как выглядит живущая в Австралии рыба-гроб.

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СМИ2
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