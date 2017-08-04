К Приморью и Японии приближается рекордно мощный тайфун
Острова Амами в префектуре Кагосима, лежащие к юго-западу от Японии, первыми ощутят действие мощного тайфуна «Нору», сформировавшегося в Тихом океане. Скорость ветра в его центре достигает 157 км/ч.
Тайфун двигается очень медленно, потому регион окажется во власти непогоды на протяжении нескольких дней. В разное время здесь ожидается выпадение осадков от 70 до 500 мм/ч. Опасный вихрь может пойти по двум траекториям. Согласно одному из прогнозов, его маршрут будет пролегать вдоль восточного побережья Кореи, а к юго-западным районам Приморья он подойдет 9 августа. Второй вариант направления — смещение на север и северо-восток над Японскими островами Кюсю, Сикоку и западной частью Хонсю с выходом в море. Оба сценария для Приморья крайне опасны.
По данным метеорологов, уже в течение 3 и 4 августа в западных и центральных районах Приморского края пройдут сильные ливни с грозами. Полноценный удар «Нору» по Приморью прогнозируется на 8−10 августа. За несколько дней может выпасть месячная норма осадков; порывы штормового ветра составят 25−30 м/с. В заливе Петра Великого сформируются волны высотой до пяти метров. Усугубится паводковая ситуация: в реках вода поднимется на 1−3 метра, что приведет к затоплению прилегающих территорий и дорог. Не исключено повреждение мостов.
Местные власти ведут подготовку к удару стихии: в регионе объявлено штормовое предупреждение и введен повышенный режим готовности всех служб жизнеобеспечения; в муниципалитетах созданы запасы топлива, медикаментов и расходных материалов для ремонта. МЧС начинает эвакуацию отдыхающих с пляжей и прибрежных туристических баз.
Посмотрите на гигантские волны, вызванные тайфуном.