В пасти большой белой акулы: видео
Родовое название большой белой акулы (лат. Carcharodon carcharias) происходит от греческих слов καρχαρίας — «акула» и ὀδούς — «зуб»: именно зубы являются ее сильнейшей стороной и главным отличительным признаком. Каждый из зубов, расположенных в три ряда, остро зазубрен. С их помощью рыба может и пилить куски плоти, и отрывать их, что позволяет ей кормиться животными, которых она не способна проглотить целиком.
Ученый Грег Скомал (Greg Skomal) из Массачусетского подразделения службы морского рыболовства (Massachusetts Division of Marine Fisheries) в рамках своей научной работы вел съемку акул в районе мыса Кейп-Код в Атлантическом океане. Одна из белых акул приблизилась к камере и решила ее отведать. Размер хищной рыбы, по сообщению специалистов, превышал 3,6 метра.
Дегустация оказалась неудачной — пищевого интереса камера не представляла, и акула даже не повредила ее. Однако при встрече с человеком исход чаще всего бывает трагическим: именно белой акуле приписывают большинство нападений на людей. В списке International Shark Attack File с 1990 по 2011 годы зарегистрировано 139 случаев нападения белых акул; 29 человек в результате погибли, а остальные получили тяжелые травмы.
Посмотрите, как большая белая акула украла у рыбаков их добычу.