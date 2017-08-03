  • В пасти большой белой акулы: видео
    Фото: Bernard Dupont/Flickr.com
  • В пасти большой белой акулы: видео
    Фото: Lwp Kommunikacio/Flickr.com
  • В пасти большой белой акулы: видео
    Фото: Elias Levy/Flickr.com
Природа

В пасти большой белой акулы: видео

Большая белая акула считается самым опасным для человека видом; одно из ее названий — «акула-людоед». Посмотреть на три ряда ее острых зубов можно на новом видео, снятом в ЮАР.
Анастасия Баринова
3 августа 2017 в 12:42
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Родовое название большой белой акулы (лат. Carcharodon carcharias) происходит от греческих слов καρχαρίας — «акула» и ὀδούς — «зуб»: именно зубы являются ее сильнейшей стороной и главным отличительным признаком. Каждый из зубов, расположенных в три ряда, остро зазубрен. С их помощью рыба может и пилить куски плоти, и отрывать их, что позволяет ей кормиться животными, которых она не способна проглотить целиком.

Ученый Грег Скомал (Greg Skomal) из Массачусетского подразделения службы морского рыболовства (Massachusetts Division of Marine Fisheries) в рамках своей научной работы вел съемку акул в районе мыса Кейп-Код в Атлантическом океане. Одна из белых акул приблизилась к камере и решила ее отведать. Размер хищной рыбы, по сообщению специалистов, превышал 3,6 метра.

Дегустация оказалась неудачной — пищевого интереса камера не представляла, и акула даже не повредила ее. Однако при встрече с человеком исход чаще всего бывает трагическим: именно белой акуле приписывают большинство нападений на людей. В списке International Shark Attack File с 1990 по 2011 годы зарегистрировано 139 случаев нападения белых акул; 29 человек в результате погибли, а остальные получили тяжелые травмы.

Посмотрите, как большая белая акула украла у рыбаков их добычу.

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СМИ2
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