  • 20 млн комаров выпустят на улицы Калифорнии
    Фото: Muhammad Mahdi Karim/Wikipedia
  • 20 млн комаров выпустят на улицы Калифорнии
    Фото: Verily Life Sciences
Природа

20 млн комаров выпустят на улицы Калифорнии

Комары переносят вирусы — такие, как вирус лихорадки Западного Нила или Зика. Для того, чтобы уменьшить численность этих насекомых, ученые выпустят на улицу миллионы новых. Противоречия в этом нет: лабораторные комары должны уничтожить своих обычных собратьев.
Анастасия Баринова
2 августа 2017 в 17:20
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В калифорнийском городе Фресно в течение 20 недель будет проводиться эксперимент: каждые семь дней ученые будут выпускать на свободу по миллиону комаров Aedes aegypti. Проект под названием Debug Fresno реализуется компанией Verily Life Sciences при поддержке ряда ученых.

Лабораторные исследования велись с конца прошлого года, а теперь пришло время для первого полевого испытания. Все 20 миллионов комаров — самцы, зараженные бактерией вольбахия (лат. Wolbachia). Одно из ее действий — так называемая дегенерация эмбрионов, то есть невозможность зараженного организма произвести на свет жизнеспособное потомство.

Поскольку в природе людей кусают только самки комаров — увеличение численности насекомых за счет самцов на жителях города не отразится. Зато, по прогнозам ученых, самки больше не смогут откладывать живые яйца, и в перспективе популяция комаров значительно уменьшится. В случае успеха первого эксперимента он будет распространен на другие населенные пункты США.

Узнайте об аналогичном эксперименте, проводившемся в Бразилии. Американские ученые подчеркивают разницу: если бразильские коллеги генетически модифицировали комаров, то в данном случае ДНК насекомых не менялось.

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