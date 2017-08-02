20 млн комаров выпустят на улицы Калифорнии
В калифорнийском городе Фресно в течение 20 недель будет проводиться эксперимент: каждые семь дней ученые будут выпускать на свободу по миллиону комаров Aedes aegypti. Проект под названием Debug Fresno реализуется компанией Verily Life Sciences при поддержке ряда ученых.
Лабораторные исследования велись с конца прошлого года, а теперь пришло время для первого полевого испытания. Все 20 миллионов комаров — самцы, зараженные бактерией вольбахия (лат. Wolbachia). Одно из ее действий — так называемая дегенерация эмбрионов, то есть невозможность зараженного организма произвести на свет жизнеспособное потомство.
Поскольку в природе людей кусают только самки комаров — увеличение численности насекомых за счет самцов на жителях города не отразится. Зато, по прогнозам ученых, самки больше не смогут откладывать живые яйца, и в перспективе популяция комаров значительно уменьшится. В случае успеха первого эксперимента он будет распространен на другие населенные пункты США.
Узнайте об аналогичном эксперименте, проводившемся в Бразилии. Американские ученые подчеркивают разницу: если бразильские коллеги генетически модифицировали комаров, то в данном случае ДНК насекомых не менялось.