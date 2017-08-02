Молния-джет на Гавайях: видео
24 июля в районе вулкана Мауна-Кеа на Большом Гавайском острове разразилась гроза, сопровождавшаяся необычными молниями-джетами. Подобный тип электрических разрядов в атмосфере встречается крайне редко.
Джеты имеют конусовидную форму и окрашены в синий цвет. Видеозапись, сделанная камерами гавайской обсерватории Джемини, показывает, как грозовое облако исторгает три плазменных конуса, которые стремительно уходят вверх. Самая мощная из этих молний поднялась к нижней границе ионосферы — около 80 километров от земной поверхности.
Видеоролик также знакомит с мезосферными гравитационными волнами, напоминающими рябь на поверхности воды. Они являются следствием конвекционных процессов, протекающих вблизи грозового облака.
В природе существуют другие необычные молнии — спрайты. В отличие от джетов, они окрашены в красный цвет, но точно так же двигаются в «неправильном» направлении — в том числе вверх. Спрайты появляются в сильную грозу на высоте примерно от 50 до 130 км, достигая в длину до 60 км и до 100 км в диаметре. Для сравнения: высота образования обычных молний не превышает 16 километров.
Посмотрите на молнию в центре супертайфуна.