  • Молния-джет на Гавайях: видео
    Джет. Гавайи, 24 июля 2017 года. Фото: Gemini Observatory
  • Молния-джет на Гавайях: видео
    Молния-спрайт. Фото: Eastview/Wikipedia
Природа

Молния-джет на Гавайях: видео

Камеры обсерватории Джемини на Гавайях сняли редкое природное явление: огромные синие молнии, взлетавшие из облаков вверх на десятки километров.
Анастасия Баринова
2 августа 2017 в 18:02
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24 июля в районе вулкана Мауна-Кеа на Большом Гавайском острове разразилась гроза, сопровождавшаяся необычными молниями-джетами. Подобный тип электрических разрядов в атмосфере встречается крайне редко.

Джеты имеют конусовидную форму и окрашены в синий цвет. Видеозапись, сделанная камерами гавайской обсерватории Джемини, показывает, как грозовое облако исторгает три плазменных конуса, которые стремительно уходят вверх. Самая мощная из этих молний поднялась к нижней границе ионосферы — около 80 километров от земной поверхности.

Видеоролик также знакомит с мезосферными гравитационными волнами, напоминающими рябь на поверхности воды. Они являются следствием конвекционных процессов, протекающих вблизи грозового облака.

В природе существуют другие необычные молнии — спрайты. В отличие от джетов, они окрашены в красный цвет, но точно так же двигаются в «неправильном» направлении — в том числе вверх. Спрайты появляются в сильную грозу на высоте примерно от 50 до 130 км, достигая в длину до 60 км и до 100 км в диаметре. Для сравнения: высота образования обычных молний не превышает 16 километров.

Посмотрите на молнию в центре супертайфуна.

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