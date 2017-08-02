Биологическая аномалия: двухголовая летучая мышь
За всю историю изучения летучих мышей биологам лишь три раза попадались особи с двумя головами: в 1969 году в Канаде, в 2001 году в Бразилии и в 2015-м — в Белизе.
В дикой природе нередко встречаются животные с отклонениями в виде лишних ушей, ног и других частей тела. Однако они не являются мутантами, чей организм во время своего формирования отрастил ненужный орган: такое нарушение становится следствием неправильного развития однояйцевых близнецов. Эта же причина, как установили биологи из университета Рио-де-Жанейро, объясняет «двухголовость» найденной в Бразилии летучей мыши фруктоядный листонос (Artibeus obscurus): на эмбриональной стадии организмы близнецов не смогли разделиться.
Эта мышь была найдена вместе с плацентой, что говорит о ее смерти в первые минуты после появления на свет. В любом случае будущего у нее не было: «лишний груз» не позволил бы ей летать. Изучая останки животного с помощью рентгена, ученые установили, что сверху и до уровня грудной клетки «половинки» летучей мыши независимы: помимо двух голов, у нее имелось два сердца, а также рудиментарная третья рука. Слияние начинается в нижнем отделе позвоночника.
Ученые надеются, что исследование таких образцов поможет понять, что приводит к появлению аналогичных проблем развития и у человека.
Узнайте про самые странные эксперименты с эмбрионами животных.