  • Как спят рифовые акулы: видео
    Фото: Dorothy/Wikipedia
  • Как спят рифовые акулы: видео
    Фото: NOAA
Природа

Как спят рифовые акулы: видео

Для многих представителей фауны характерен необычный тип сна: они не погружаются в него полностью, частично продолжая контролировать окружающее пространство. Этим свойством обладают и акулы, хотя природа их сна до конца еще не изучена.
Анастасия Баринова
2 августа 2017 в 13:32
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К числу спящих «вполглаза» животных относятся крокодилы: полушария их мозга отдыхают в разное время, что позволяет вовремя заметить опасность. Асинхронный сон характерен и для птиц; благодаря этому им не требуется делать остановку на отдых во время длительного путешествия.

Эта же особенность организма встречается у афалин, белух и прочих китообразных; у северных морских котиков и ряда других представителей семейства ушастых тюленей. Ученым было известно, что и акулы не погружаются в сон полностью, но из-за скрытного образа жизни эти рыбы не позволяют детально изучить этот аспект своей жизни.

Недавно дайверы заметили группу отдыхающих рифовых акул (лат. Triaenodon obesus) у тихоокеанского побережья Мексики. Эти обитатели теплых морей предпочитают коралловые рифы. Днем они спят, а на охоту за рыбами и крабами выходят ночью.

Комментируя видео, морские биологи не сомневаются в том, что сон у рифовых акул — асинхронный, однако даже эта запись, сделанная с близкого расстояния, не позволяет изучить фазы их сна детально. Бесспорным фактом является лишь их высокая социализация: на отдых они отправляются все вместе, что, вероятно, позволяет им лучше отразить атаку врагов в случае опасности. Но в периоды своего бодрствования рифовые акулы предпочитают охотиться поодиночке.

Посмотрите, как спят киты и дельфины.

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