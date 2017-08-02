  • Люди спасли тонущего белоголового орлана
    Фото: Andrew/Wikipedia
  • Люди спасли тонущего белоголового орлана
    Фото: Pixabay.com
  • Люди спасли тонущего белоголового орлана
    Фото: Yathin S Krishnappa/Wikipedia
Природа

Люди спасли тонущего белоголового орлана

Белоголовый орлан в основном питается рыбой и селится вблизи водоемов. Но плавание не входит в число его навыков, потому оказавшаяся в воде птица, скорее всего, погибнет. Людям удалось спасти орлана, попавшего в такую ситуацию.
Анастасия Баринова
2 августа 2017 в 15:12
142

Белоголового орлана (лат. Haliaeetus leucocephalus), барахтающегося в воде, заметили собиратели моллюсков в канадском заливе Фанди. Догадавшись, что птица попала в беду, они подняли ее на борт и просушили перья с помощью своей одежды.

Затем орлан был доставлен в реабилитационный центр, но ветеринары не нашли у него никаких серьезных проблем со здоровьем, за исключением травмы правой лапы. Опасности для жизни она не представляла, поэтому орлана незамедлительно отпустили на волю.

Специалисты поясняют, что хищные птицы, ловящие добычу у поверхности воды, могут случайно опуститься ниже, чем требуется, и тогда им приходится бороться за свою жизнь. Водоплавающие птицы — утки, гуси и другие — имеют водоотталкивающее оперение, что позволяет им держаться на поверхности водоемов. Все остальные виды птиц чувствуют себя в воде некомфортно: с намокшими перьями они теряют свою мобильность, не могут ни взлететь, ни быстро плыть. Если поблизости нет берега, птица тонет от усталости и переохлаждения.

Посмотрите, как плавает сова.

Тоже интересно

В Челябинской области спасли вмерзшего в лед кота

Обсудить
СМИ2
Самая большая змея в мире попала на видео
Самая большая змея в мире попала на видео
Тоже интересно
Цвета Грузии: видео
Цвета Грузии: видео
Нескучная Италия
Итальянский Иванов — кто он? Пройди тест на знание Италии!
Итальянский Иванов — кто он? Пройди тест на знание Италии!