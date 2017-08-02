Люди спасли тонущего белоголового орлана
Белоголового орлана (лат. Haliaeetus leucocephalus), барахтающегося в воде, заметили собиратели моллюсков в канадском заливе Фанди. Догадавшись, что птица попала в беду, они подняли ее на борт и просушили перья с помощью своей одежды.
Затем орлан был доставлен в реабилитационный центр, но ветеринары не нашли у него никаких серьезных проблем со здоровьем, за исключением травмы правой лапы. Опасности для жизни она не представляла, поэтому орлана незамедлительно отпустили на волю.
Специалисты поясняют, что хищные птицы, ловящие добычу у поверхности воды, могут случайно опуститься ниже, чем требуется, и тогда им приходится бороться за свою жизнь. Водоплавающие птицы — утки, гуси и другие — имеют водоотталкивающее оперение, что позволяет им держаться на поверхности водоемов. Все остальные виды птиц чувствуют себя в воде некомфортно: с намокшими перьями они теряют свою мобильность, не могут ни взлететь, ни быстро плыть. Если поблизости нет берега, птица тонет от усталости и переохлаждения.
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