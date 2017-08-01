  • Ниагарский водопад почернел: видео
    Фото: Maid of the Mist‏/Twitter
  • Ниагарский водопад почернел: видео
    Фото: James Munder/YouTube
Природа

Ниагарский водопад почернел: видео

Туристы, посещавшие Ниагарский водопад в минувшие выходные, увидели необычный пейзаж: знаменитые на весь мир воды предстали перед ними почерневшими. Неприятно удивлял и запах.
Анастасия Баринова
1 августа 2017 в 16:57
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29 и 30 июля Ниагарский водопад был похож на черную зловонную лагуну. «Моей первой мыслью было: пусть это будет не утечка нефти», — высказался один из представителей туристических компаний, водящих на водопад экскурсии. «Зрелище напоминает эпизод из научно-фантастического фильма», — прокомментировал ситуацию пилот вертолета.

Информация широко разошлась по Сети, и администрации этой природоохранной области пришлось давать объяснения. Виновником оказался расположенный рядом завод по очистке сточных вод. В процессе обычной операции сотрудники допустили ошибку, не почистив фильтрующие резервуары перед плановым сливом воды в водопад.

Вода чернильного цвета содержала твердые частицы и углеродный остаток в допустимых пределах; ни масла, ни растворителей в ней не было, потому ущерб экологии не нанесен. Характерный для сточной воды запах исчез довольно быстро, а затем и водопад вернул свой привычный цвет. Туроператоры со своей стороны возмущаются тем, что их никто не предупредил, экскурсии отменены не были, а туристы получили «не лучшее впечатление».

Познакомьтесь с обычными красками Ниагарского водопада.

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