Ниагарский водопад почернел: видео
29 и 30 июля Ниагарский водопад был похож на черную зловонную лагуну. «Моей первой мыслью было: пусть это будет не утечка нефти», — высказался один из представителей туристических компаний, водящих на водопад экскурсии. «Зрелище напоминает эпизод из научно-фантастического фильма», — прокомментировал ситуацию пилот вертолета.
Информация широко разошлась по Сети, и администрации этой природоохранной области пришлось давать объяснения. Виновником оказался расположенный рядом завод по очистке сточных вод. В процессе обычной операции сотрудники допустили ошибку, не почистив фильтрующие резервуары перед плановым сливом воды в водопад.
Вода чернильного цвета содержала твердые частицы и углеродный остаток в допустимых пределах; ни масла, ни растворителей в ней не было, потому ущерб экологии не нанесен. Характерный для сточной воды запах исчез довольно быстро, а затем и водопад вернул свой привычный цвет. Туроператоры со своей стороны возмущаются тем, что их никто не предупредил, экскурсии отменены не были, а туристы получили «не лучшее впечатление».
Познакомьтесь с обычными красками Ниагарского водопада.