В Московском зоопарке поселился трубкозуб: видео
Африканский, или капский трубкозуб (лат. Orycteropus afer) — одно из самых загадочных животных планеты. Их эволюционное происхождение остается неясным; трубкозубы одинаково близки к сиренам (лат. Sirenia), даманам (лат. Procaviidae) и хоботным (лат. Proboscidea). Из-за ряда бросающихся в глаза особенностей строения трубкозуб первоначально был отнесен к тому же семейству, что и муравьеды (лат. Myrmecophagidae), однако поверхностное сходство с ними объясняется необходимостью приспособления организма к питанию термитами и муравьями.
Голландские колонисты называли животное «земляным поросенком» — за внешнее сходство со свиньей и способность к рытью нор. Среди представителей африканских племен трубкозуб известен как «абу-делаф» — «отец когтей», а научное название вида происходит от греческого слова Orycteropus («роющие конечности»).
И хотя к началу XXI века трубкозубы сохранились только к югу от Сахары — здесь они распространены повсеместно; статусу вида ничто не угрожает. Правда, ученые подчеркивают, что их безбедное существование напрямую связано с обилием термитов. Если популяция этих насекомых начнет уменьшаться, это отразится и на трубкозубах.
«Земляных поросят» разводят во многих зоопарках мира, а в дикой природе их число точно не известно: они ведут очень скрытный образ жизни. Внешне трубкозубы похожи на крупную свинью с вытянутой мордой, оканчивающейся пятачком, и длинными почти заячьими ушами. Длина тела колеблется от 100 до 158 см, вес — около 50−70 кг. Самки несколько меньше самцов и еще отличаются от них белым пятном на кончике хвоста: считается, что оно помогает детенышу следовать за матерью и не терять ее из виду. Особая отличительная черта этого вида животных — уникальное строение зубов, состоящих из сросшихся трубочек, лишенных эмали и корней и не прекращающих свой рост на протяжении всей жизни их обладателя. Читать далее
Трубкозубы входят в число лучших «землекопов» из мира фауны: нору глубиной в 1 м с помощью своих мощных лап они выкапывают меньше, чем за 5 минут. В этих убежищах трубкозубы спят днем, а после захода солнца отправляются на охоту. Найдя муравейник или термитник, животное делает в нем дыру и длинным клейким языком достает оттуда насекомых. За одну ночь трубкозуб может пройти 10−30 км и съесть до 50 000 термитов. Толстая кожа защищает его от укусов насекомых; он способен улечься спать прямо в свежеразрытом муравейнике.
На территории России трубкозубы живут только в трех зоопарках. Первым стал Екатеринбург, куда пара зверей приехала из Африки. Их потомство отправилось в Удмуртию, а следующий молодой самец, достигнув полуторогодовалого возраста, в конце июля 2017 года прибыл в столицу. Поскольку днем эти животные спят, его домом стал павильон «Ночной мир обезьян»: это позволит посетителям увидеть его во время поздних экскурсий.
В зоопарках трубкозубам дают специальный сухой корм, каши с добавками фруктов и овощей, бананы и мучных червей. Узнайте о диете броненосца, обитающего в Британии.