  • В Московском зоопарке поселился трубкозуб: видео
    Фото: CucombreLibre/Flickr.com
  • В Московском зоопарке поселился трубкозуб: видео
    Фото: Московский зоопарк
  • В Московском зоопарке поселился трубкозуб: видео
    Фото: Московский зоопарк
Природа

В Московском зоопарке поселился трубкозуб: видео

Число обитателей Московского зоопарка пополнило редкое животное: африканский трубкозуб. Полугодовалый самец приехал из зоопарка Екатеринбурга в конце июля.
Анастасия Баринова
1 августа 2017 в 13:29
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Африканский, или капский трубкозуб (лат. Orycteropus afer) — одно из самых загадочных животных планеты. Их эволюционное происхождение остается неясным; трубкозубы одинаково близки к сиренам (лат. Sirenia), даманам (лат. Procaviidae) и хоботным (лат. Proboscidea). Из-за ряда бросающихся в глаза особенностей строения трубкозуб первоначально был отнесен к тому же семейству, что и муравьеды (лат. Myrmecophagidae), однако поверхностное сходство с ними объясняется необходимостью приспособления организма к питанию термитами и муравьями.

Голландские колонисты называли животное «земляным поросенком» — за внешнее сходство со свиньей и способность к рытью нор. Среди представителей африканских племен трубкозуб известен как «абу-делаф» — «отец когтей», а научное название вида происходит от греческого слова Orycteropus («роющие конечности»).

И хотя к началу XXI века трубкозубы сохранились только к югу от Сахары — здесь они распространены повсеместно; статусу вида ничто не угрожает. Правда, ученые подчеркивают, что их безбедное существование напрямую связано с обилием термитов. Если популяция этих насекомых начнет уменьшаться, это отразится и на трубкозубах.

«Земляных поросят» разводят во многих зоопарках мира, а в дикой природе их число точно не известно: они ведут очень скрытный образ жизни. Внешне трубкозубы похожи на крупную свинью с вытянутой мордой, оканчивающейся пятачком, и длинными почти заячьими ушами. Длина тела колеблется от 100 до 158 см, вес — около 50−70 кг. Самки несколько меньше самцов и еще отличаются от них белым пятном на кончике хвоста: считается, что оно помогает детенышу следовать за матерью и не терять ее из виду. Особая отличительная черта этого вида животных — уникальное строение зубов, состоящих из сросшихся трубочек, лишенных эмали и корней и не прекращающих свой рост на протяжении всей жизни их обладателя. Читать далее

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