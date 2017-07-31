Владивостокская кошка усыновила ежат: видео
В пригороде Владивостока работает контактный зоопарк «Садгород». Его история началась в 1998 году, когда администрация передвижного цирка купила небольшой участок земли для отдыха животных между гастролями. С годами территория увеличивалась и благоустраивалась, и сюда начали приходить люди: одни хотели посмотреть на зверей, а другие приносили больных, раненых, осиротевших и надоевших животных.
С 2007 года бывшая «зона отдыха» цирковых артистов стала полноценным зоопарком и одновременно реабилитационным центром для разных представителей фауны. Здесь также работает музей живой природы, а посетители могут не только посмотреть на обитателей парка, но и поиграть с некоторыми из них.
Для животных созданы комфортные условия, поэтому люди продолжают приносить в парк зверей, нуждающихся в помощи. Недавно к ним добавились восемь новорожденных ежат: их мать погибла, и в дикой природе самостоятельно они бы не выжили. Заботу о малышах взяла на себя кошка Муся: она приняла их сразу, и лишь иногда шипит, натолкнувшись на колючки приемных детей.
Еще одна необычная семья — такса и раненый бельчонок. Грызун не только остался без матери, но и получил тяжелую травму. Ветеринарам пришлось ампутировать ему хвост, поэтому выпускать его обратно в лес уже нельзя. Первоначально бельчонка из пипетки кормили сотрудники зоопарка, а потом эту задачу взяла на себя такса.
Посмотрите, как собаки усыновили и воспитали овцу.