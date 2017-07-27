Суперспособности кенгурового прыгуна: видео
Отличительная особенность кенгуровых прыгунов (лат. Dipodomys) — длинные задние лапы, по строению похожие на лапы кенгуру. Длина их тела — до 20 см, и еще столько же приходится на хвост. Все это помогает грызунам подпрыгивать так, как это делает кенгуру, пользуясь хвостом для поддержания равновесия. Установлено, что кенгуровый прыгун способен в прыжке подняться на высоту 1,8 — 2,4 метра, развивая скорость до 10 км/ч. При этом «в полете» они могут не только менять направление движения, но и замирать, что делает их менее заметными для хищников.
Дневное время кенгуровый прыгун обычно проводит в своей норе под землей, а фаза его активности приходится на ночь. Питается животное семенами, растениями и иногда насекомыми. В свою очередь, этот грызун является привлекательной добычей для змей. В числе его основных врагов — гремучник (лат. Crotalus), и видеокамеры, установленные во многих парках США, нередко фиксируют сцены противостояния между этими животными.
Изучая эти механизмы поведения грызуна и рептилии, ученые провели серию полевых экспериментов. Несколько змей были снабжены датчиками, а затем специалисты следили, каким образом происходит нападение. Выяснилось, что змея может часами лежать, ожидая свою жертву, но затем она совершает необычайно резкий бросок: между ее неподвижным состоянием и укусом проходит всего 100 миллисекунд.
Однако и этого короткого промежутка времени кенгуровому прыгуну достаточно, чтобы принять соответствующее решение и избежать атаки. Из 23 нападений, зафиксированных учеными, рептилия не победила ни разу. Более того: ей лишь однажды удалось укусить грызуна, но и ему удалось выжить. А в остальных случаях кенгуровый прыгун даже не позволял змее приблизиться к себе, зато он эффективно молотил по ее голове лапами.
Ученые отмечают еще один интересный аспект в поведении крохотного грызуна: вместо того, чтобы убежать при виде змеи, он вступает в битву. Скорее всего, это связано с защитой территории: если успешно отразить атаку врага, тот сюда не вернется, и взросление детенышей пройдет в безопасной среде.
Узнайте, как устроен хвост гремучей змеи.