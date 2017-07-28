  • Как охотятся морские черти: видео
    Antennarius striatus Фото: Jens Petersen/Wikipedia
  • Как охотятся морские черти: видео
    Antennarius striatus Фото: NOAA/NMFS/SEFSC
  • Как охотятся морские черти: видео
    Antennarius multiocellatus Фото: Betty Wills/Wikipedia
  • Как охотятся морские черти: видео
    Фото: Antennarius coccineus/Wikipedia
  • Как охотятся морские черти: видео
    Фото: BMC Evolutionary Biology
Природа

Как охотятся морские черти: видео

Удильщикообразные рыбы (лат. Lophiiformes) появились на планете около 100−130 миллионов лет назад. За это время они выработали эффективную стратегию выживания: их анатомия позволяет им охотиться, не тратя лишних сил, а необычный внешний вид служит отличной маскировкой.
Анастасия Баринова
28 июля 2017 в 13:55
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Удильщикообразные рыбы встречаются почти по всему миру; отряд представлен примерно 400 видами, и все они имеют пугающий вид: их тело покрыто кожными выростами, костными бугорками, шипами или бляшками. За свою странную внешность они получили имя морских чертей.

Большинство из них обитает в море на большой глубине, за исключением рыб из семейства клоуновые (Antennariidae), предпочитающих мелководье тропических коралловых рифов.

С помощью своих плавников удильщики могут ходить по морскому дну.


Размер удильщика, в зависимости от вида, варьируется от 20 см до 1 метра, но все они имеют общую черту: своеобразную «удочку», в качестве которой выступает спинной плавник. Его передняя часть расположена прямо над пастью и используется для привлечения добычи.

Охота удильщика начинается на 1:18.


Удильщикам не требуется тратить много энергии, чтобы утолить голод: они прячутся среди кораллов или водорослей, ожидая, когда жертва заинтересуется «удочкой». Как только рачок или другая рыба оказывается на близком расстоянии — хищник легко заглатывает ее своим огромным ртом. При этом питаются удильщики не только мелкими обитателями подводного мира — некоторые виды способны проглотить добычу, чей размер в два раза превышает их собственный. Не исключен среди этих рыб и каннибализм.

Узнайте о сексуальном паразитизме в мире удильщиков.

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