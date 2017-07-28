Как охотятся морские черти: видео
Удильщикообразные рыбы встречаются почти по всему миру; отряд представлен примерно 400 видами, и все они имеют пугающий вид: их тело покрыто кожными выростами, костными бугорками, шипами или бляшками. За свою странную внешность они получили имя морских чертей.
Большинство из них обитает в море на большой глубине, за исключением рыб из семейства клоуновые (Antennariidae), предпочитающих мелководье тропических коралловых рифов.
С помощью своих плавников удильщики могут ходить по морскому дну.
Размер удильщика, в зависимости от вида, варьируется от 20 см до 1 метра, но все они имеют общую черту: своеобразную «удочку», в качестве которой выступает спинной плавник. Его передняя часть расположена прямо над пастью и используется для привлечения добычи.
Охота удильщика начинается на 1:18.
Удильщикам не требуется тратить много энергии, чтобы утолить голод: они прячутся среди кораллов или водорослей, ожидая, когда жертва заинтересуется «удочкой». Как только рачок или другая рыба оказывается на близком расстоянии — хищник легко заглатывает ее своим огромным ртом. При этом питаются удильщики не только мелкими обитателями подводного мира — некоторые виды способны проглотить добычу, чей размер в два раза превышает их собственный. Не исключен среди этих рыб и каннибализм.
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