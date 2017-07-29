Маленькая акула прогоняет большую: видео
Исследованием поведения акул занималась группа биологов из Университета Окленда под руководством Райли Эллиотта (Riley Elliott). Участниками одного из экспериментов стали акулы двух разных видов — мако (лат. Isurus oxyrinchus) и синяя (лат. Prionace glauca). Мако относятся к семейству сельдевых акул. В среднем их длина — 3,2 метра, хотя встречаются и рекордно крупные особи размером более 4 метров. Их масса, в зависимости от пола и возраста — от 60 до 135 кг. Синяя акула из семейства серых акул может весить до 200 кг и вырастать до 3,8 метров. Эти рыбы обитают в одной акватории, имеют общие пищевые предпочтения и сопоставимые размеры. Пытаясь понять, каким образом акулы делят добычу, ученые подкармливали их у берегов Новой Зеландии. Во время одного из таких кормлений на их глазах развернулась удивительная сцена: взрослая мако устремилась к брошенному в воду тунцу, но отведать его не успела: миниатюрный представитель синих акул оттолкнул гиганта. Тот уплыл, оставив победителя наслаждаться добычей.
По словам Эллиотта, данная особь мако — одна из самых крупных, известных ученым; ее размер — около 4,5 метров. Что заставило его уступить пищу «малышу», непонятно. Случаи, когда акулы разных видов объедают тушу кита, не ссорясь, известны, но здесь их поведение объяснимо: мяса хватает на всех. Однако во время эксперимента тунец мог достаться только одной из хищниц, и добровольное поражение крупной рыбы удивляет. Единственная версия, которую выдвигают ученые — состояние здоровья мако. Возможно, эта акула имела какую-либо травму и решила не рисковать, вступая в битву даже с мелким соперником.
Наблюдения за поведением акул будут продолжены. Биологи хотят привлечь внимание к ситуации с этим видом рыб: за последние 20 лет их мировая популяция сократилась на 90%, и в первую очередь пострадали синие акулы: они являются популярным трофеем у спортивных рыбаков; кроме того, из них изготавливают витамины и рыбную муку.
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