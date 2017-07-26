  • Открыт новый вид акул, светящихся в темноте
    Фото: Florida Atlantic University
  • Открыт новый вид акул, светящихся в темноте
    Etmopterus spinax — представитель семейства Etmopteridae Фото: Pierluigi Angioi/Wikipedia
Природа

Открыт новый вид акул, светящихся в темноте

В акватории Гавайских островов ученые обнаружили новый вид акул: рыба размером около 30 см и массой менее килограмма способна светиться в темноте.
Анастасия Баринова
26 июля 2017 в 18:31
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Исследование провели морские биологи из Атлантического университета во Флориде. Они изучали образец акулы, найденный 17 лет назад, но не были уверены, что он относится к новому виду. Только спустя почти два десятилетия им удалось встретить рыбу в дикой природе — и тогда сомнений не осталось.

Акула, пойманная в Тихом океане у северо-западного побережья Гавайского архипелага, относится к семейству этмоптеровые (лат. Etmopteridae), включающего 5 родов и 45 видов. Эти рыбы размером от 30 до 90 см обитают во всех океанах за исключением Северного Ледовитого. Их тело покрыто светящимися фотофорами, у основания обоих спинных плавников имеются шипы. Они живут на больших глубинах, поэтому в поле зрения ученых попадают редко. И именно темная среда обитания эволюционно потребовала от них умения светиться.

Представитель нового вида, получивший имя Etmopterus lailae — один из самых крохотных; в длину его тело не превышает 30 см. От остальных сородичей его отличает форма головы, меньшее количество зубов, большее число позвонков и ряд других признаков. Как и другие этмоптеровые, акула питается рыбой и креветками. По мнению ряда ученых, биолюминесценция нужна акулам не только для того, чтобы освещать свой путь, но и чтобы приманивать жертв.

Науке известно около 450 видов акул, и новые открытия в этой области совершаются не так уж часто. Однако совсем недавно семейство этмоптеровых было пополнено еще одним видом.

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