Открыт новый вид акул, светящихся в темноте
Исследование провели морские биологи из Атлантического университета во Флориде. Они изучали образец акулы, найденный 17 лет назад, но не были уверены, что он относится к новому виду. Только спустя почти два десятилетия им удалось встретить рыбу в дикой природе — и тогда сомнений не осталось.
Акула, пойманная в Тихом океане у северо-западного побережья Гавайского архипелага, относится к семейству этмоптеровые (лат. Etmopteridae), включающего 5 родов и 45 видов. Эти рыбы размером от 30 до 90 см обитают во всех океанах за исключением Северного Ледовитого. Их тело покрыто светящимися фотофорами, у основания обоих спинных плавников имеются шипы. Они живут на больших глубинах, поэтому в поле зрения ученых попадают редко. И именно темная среда обитания эволюционно потребовала от них умения светиться.
Представитель нового вида, получивший имя Etmopterus lailae — один из самых крохотных; в длину его тело не превышает 30 см. От остальных сородичей его отличает форма головы, меньшее количество зубов, большее число позвонков и ряд других признаков. Как и другие этмоптеровые, акула питается рыбой и креветками. По мнению ряда ученых, биолюминесценция нужна акулам не только для того, чтобы освещать свой путь, но и чтобы приманивать жертв.
Науке известно около 450 видов акул, и новые открытия в этой области совершаются не так уж часто. Однако совсем недавно семейство этмоптеровых было пополнено еще одним видом.