  • Детеныш косатки умер в американском развлекательном парке
    Фото: SeaWorld
  • Детеныш косатки умер в американском развлекательном парке
    Фото: SeaWorld
  • Детеныш косатки умер в американском развлекательном парке
    Фото: SeaWorld
Природа

Детеныш косатки умер в американском развлекательном парке

В американском развлекательном парке SeaWorld умерла трехмесячная косатка — последняя из рожденных на его территории. Представители организации уверяют, что их вины в трагедии нет.
Анастасия Баринова
26 июля 2017 в 13:27
1672

SeaWorld — один из крупнейших водных парков США, имеющий несколько филиалов по всей стране. Здесь содержатся дельфины, морские львы, косатки и другие обитатели моря. Их дрессируют для участия в развлекательных шоу.

Деятельность SeaWorld вызывает шквал критики со стороны экологов. Бывший дрессировщик поясняет: в парке страдают абсолютно все косатки: как пойманные на воле, так и появившиеся на свет в четырех стенах. Жесткий режим тренировок доводит их до состояния сильнейшего стресса. Им приходится направлять свою энергию не на поиски добычи, как это задумано природой, а на странные и несвойственные занятия, и животные грустят или, напротив, начинают проявлять агрессию в отношении человека.

Читать далее

Тоже интересно

Самая старая косатка в мире умерла

Обсудить
СМИ2
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Тоже интересно
Калифорнийские морские львы ищут защиты у людей
Калифорнийские морские львы ищут защиты у людей
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы