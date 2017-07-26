Детеныш косатки умер в американском развлекательном парке
SeaWorld — один из крупнейших водных парков США, имеющий несколько филиалов по всей стране. Здесь содержатся дельфины, морские львы, косатки и другие обитатели моря. Их дрессируют для участия в развлекательных шоу.
Деятельность SeaWorld вызывает шквал критики со стороны экологов. Бывший дрессировщик поясняет: в парке страдают абсолютно все косатки: как пойманные на воле, так и появившиеся на свет в четырех стенах. Жесткий режим тренировок доводит их до состояния сильнейшего стресса. Им приходится направлять свою энергию не на поиски добычи, как это задумано природой, а на странные и несвойственные занятия, и животные грустят или, напротив, начинают проявлять агрессию в отношении человека.
Кроме того, смертность обитателей парка достаточно высока, и в 60% случаев причиной является бактериальная инфекция. За последние 30 лет она унесла жизни 150 косаток и дельфинов; только в филиале в Сан-Антонио за последние два года умерло восемь животных. Представители парка уверяют, что их вины в этом нет: косатки могут болеть и в дикой природе, но там им никто не поможет. Напротив, в стенах SeaWorld каждое заболевшее животное получает квалифицированный уход. К сожалению, не всегда это заканчивается успехом, и последней жертвой инфекции стала трехмесячная косатка Киара (Kyara). Это особенный обитатель парка: ранее SeaWorl заявил об отказе от программы по разведению косаток, решив сосредоточиться только на животных, спасенных из дикой природы. Киара стала последним малышом, появившимся в его стенах.
Киара скончалась 24 июля. По симптомам, косатка страдала от инфекции и пневмонии, хотя и получала круглосуточный уход и заботу. Точная причина смерти станет ясна после вскрытия и анализа, что потребует несколько недель. Ее мать, Такара (Takara) и другие обитатели парка здоровы, но специалисты не прекращают следить за их состоянием. В настоящее время в трех парках SeaWorld на территории США — в Орландо, Сан-Антонио и Сан-Диего — содержится 22 косатки; самой молодой из них — три года.
Узнайте о знаменитой косатке, умершей в парке в прошлом году.