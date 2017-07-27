Зачем акула выплевывает свой желудок?
Подвижный желудок — настолько, что он может безболезненно перемещаться по организму и даже выпадать наружу — характерен лишь для нескольких представителей животного мира. Например, голотурии (лат. Holothuroidea) в случае опасности извергают свой желудок и другие внутренние органы через задний проход. Делается это в сторону врага: пока тот справляется с токсичной преградой, голотурия успевает покинуть место действия, а органы затем отрастают снова. Это явление называется эверсией желудка, и оно также встречается у нескольких видов акул: карибской рифовой, лимонной, тигровой и некоторых других.
У них эверсия желудка происходит в случае стресса и при необходимости освободиться от еды, которую на самом деле не стоило есть. Большинство акул отличается прожорливостью, но переварить они могут не все съеденное. Иногда наиболее эффективным способом очищения желудка от таких предметов, как панцири черепах, кости или птичьи перья, становится его полное выплевывание вместе со всем содержимым. Поскольку этот механизм задуман природой — чаще всего после этой процедуры акула втягивает желудок обратно.
Однако морской биолог из Флориды Остин Галлахер несколько раз помогал хищным рыбам вернуть желудок на место: по всей видимости, они не справлялись с задачей самостоятельно из-за стресса. Еще одной причиной, по которой у акул происходит эверсия желудка, является необходимость очищения его от лишней слизи и паразитов. И, наконец, оказавшись в проблемной ситуации — например, запутавшись в сетях, акула также выплевывает пищу (с желудком или без) — не только из-за стресса, но также из-за необходимости налегке покинуть опасное место.
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