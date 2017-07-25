  • Саранча перекрыла дороги в Дагестане: видео
    Фото: Елена Соловьёва
  • Саранча перекрыла дороги в Дагестане: видео
    Фото: Quartl/Wikipedia
Природа

Саранча перекрыла дороги в Дагестане: видео

Саранча не только наносит большой урон сельскому хозяйству — нередко она становится препятствием и для транспорта. В настоящее время от нашествия этих насекомых страдает Дагестан.
Анастасия Баринова
25 июля 2017 в 13:37
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Марокканская саранча (лат. Dociostaurus maroccanus) — прямокрылое насекомое, широко распространенное по всему миру, от Канарских островов до Афганистана. Этот вид саранчи отличается особой прожорливостью, плодовитостью и способностью мигрировать на большие расстояния. Взрослые насекомые пролетают по 60 километров со скоростью до 10 метров в секунду; их плотность на земле может составлять 300 особей на квадратный метр.Появление особенно многочисленных стай ученые связывают с климатическими условиями: марокканская саранча активнее размножается во время очень теплой и сухой весны.

Видео сделано в Калмыкии, граничащей с Дагестаном.

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В эти дни полчища прожорливых насекомых напали на Дагестан. Они не просто уничтожают на своем пути всю растительность — затруднено даже движение автотранспорта. Водителям приходится ехать «по приборам»: саранча снижает видимость и уменьшает сцепление шин с дорогой, что приводит к авариям.

В четырех районах Дагестана несколько недель назад был введен режим ЧС. Насекомые уже истребили урожай площадью 112 тысяч гектаров. К настоящему времени проведена химическая обработка сельхозугодий на площади более 87 тысяч га, на наличие вредителей обследовано 204 тысячи угодий, и более половина этой территории оказалась заселена саранчой.

Помимо Дагестана, от нашествия саранчи сейчас страдают Бурятия, Калмыкия и другие регионы России.

Посмотрите, как недавно саранча атаковала Ставропольский край.

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