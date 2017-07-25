Саранча перекрыла дороги в Дагестане: видео
Марокканская саранча (лат. Dociostaurus maroccanus) — прямокрылое насекомое, широко распространенное по всему миру, от Канарских островов до Афганистана. Этот вид саранчи отличается особой прожорливостью, плодовитостью и способностью мигрировать на большие расстояния. Взрослые насекомые пролетают по 60 километров со скоростью до 10 метров в секунду; их плотность на земле может составлять 300 особей на квадратный метр.Появление особенно многочисленных стай ученые связывают с климатическими условиями: марокканская саранча активнее размножается во время очень теплой и сухой весны.
Видео сделано в Калмыкии, граничащей с Дагестаном.
В эти дни полчища прожорливых насекомых напали на Дагестан. Они не просто уничтожают на своем пути всю растительность — затруднено даже движение автотранспорта. Водителям приходится ехать «по приборам»: саранча снижает видимость и уменьшает сцепление шин с дорогой, что приводит к авариям.
В четырех районах Дагестана несколько недель назад был введен режим ЧС. Насекомые уже истребили урожай площадью 112 тысяч гектаров. К настоящему времени проведена химическая обработка сельхозугодий на площади более 87 тысяч га, на наличие вредителей обследовано 204 тысячи угодий, и более половина этой территории оказалась заселена саранчой.
Помимо Дагестана, от нашествия саранчи сейчас страдают Бурятия, Калмыкия и другие регионы России.
Посмотрите, как недавно саранча атаковала Ставропольский край.