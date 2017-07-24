Сколько пластика произвели люди?
Накапливаясь в экосистемах, изделия из пластика наносят природе непоправимый вред. Хлорированный пластик может выделять вредные химические вещества в почву и отравлять источники воды.
88% поверхности Мирового океана загрязнено пластиковым мусором различного размера, а мелкие частицы оседают в желудках морских обитателей. Более 260 видов животных случайно проглатывают остатки пластика или запутываются в них. Если сложить всю выброшенную за один только год пластиковую тару, то эта цепочка обернет земной шар четыре раза. При этом 50% от ее общего объема используется только один раз.
Ученые по всему миру ищут пути минимизации столь вредного воздействия на природу. Для поиска решения необходимо точно оценить масштабы проблемы. Соответствующее исследование провели экологи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
По их данным, с середины XX века, когда началось промышленное производство пластика, на планете появилось более 8,3 миллиарда тонн этого материала. Для наглядности приводятся следующие сравнения: это сопоставимо с миллиардом слонов, или с 25 000 зданиями Empire State Building.
При этом, несмотря на все усилия экологов, производство пластика растет год от года: около половины из его общего объема появилось за последние 13 лет. И хуже всего то, что он практически не утилизируется: ученые выяснили, что перерабатывается не более 9%. Еще 12% пластиковых отходов сжигается, что также наносит вред природе: вредные частицы оседают в атмосфере. А весь остальной объем пластика остается на поверхности планеты: на мусорных полигонах и в мировом океане. Если не увеличить объемы утилизации пластикового мусора, к 2050 году в природе будет находиться более 12 000 тонн этого вредного материала.
Узнайте о попытках экологов избавить мир от пластика.