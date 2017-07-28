Рекордно длинный морской огурец попал на видео
За своеобразный внешний вид голотурий (лат. Holothuroidea) именуют «морскими огурцами» и даже «морскими кубышками». Они относятся к классу беспозвоночных типа иглокожих.
Представители разных видов отличаются друг от друга формой щупалец и известкового кольца (твердого образования, которое окружает глотку животного), а также внутренним строением. Их тело может быть как округлым, так и продолговатым, шипов на нем нет, кожа шероховатая и морщинистая. Рот окружен венчиком из 10—30 щупалец, служащих для захвата пищи.
На дне голотурии лежат «на боку», что остальным иглокожим не свойственно. Большинство морских огурцов имеет черную, коричневую или зеленоватую окраску. Длина тела — от нескольких миллиметров до 1—2 метров, хотя один вид, синапта пятнистая (лат. Synapta maculata), достигает 3 метров. Представителя именно этого вида снял в Красном море инструктор по дайвингу Виталий Базаров. Этот вид иглокожих живет на коралловых рифах и отличается от прочих голотурий умением быстро передвигаться. При этом Synapta maculata не имеет амбулакральных ножек: она перемещается, сокращая и растягивая тело. Путешествуя по дну, голотурия-гигант захватывает своими ротовыми щупальцами плавающие в воде питательные частицы и водоросли.
Посмотрите на другого удивительного обитателя Красного моря, которого также снял Виталий Базаров.