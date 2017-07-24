  • Гигантский кит выпрыгивает из воды целиком: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Гигантский кит выпрыгивает из воды целиком: видео
    Фото: Pixabay.com
Природа

Гигантский кит выпрыгивает из воды целиком: видео

У восточного побережья Южной Африки на видео был снят огромный горбатый кит: взрослое животное полностью выскакивает из воды, что встречается не часто.
Анастасия Баринова
24 июля 2017 в 14:20
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Почти каждый год в Южной Африке происходит удивительное природное явление — ход сардин. Южноафриканские сардины (лат. Sardinops sagax) нерестятся в прохладных водах у Игольного мыса. С конца мая по конец июля миллионы рыб плывут на север вдоль берегов Восточной Капской провинции и провинции Квазулу-Натал и после Дурбана уходят в океан. По оценкам, их биомасса может сравниться с великой миграцией гну в Восточной Африке. Однако о природе феномена сардин известно мало. Предполагается, для начала миграции температура воды должна опуститься ниже +21 °C, и если этого не происходит, то холодолюбивые рыбы остаются в прохладных южных водах, как это случилось в 2003 году.

Но июль 2017 года исключением не стал: огромные косяки рыб приплыли к южноафриканскому побережью, и это, в свою очередь, привело сюда сотни рыбаков, фотографов и дайверов.


В их числе был аквалангист Крейг Кейпхарт (Craig Capehart). Вместе с друзьями он ежегодно отправляется на «охоту за сардинами», но не ради рыбы, а ради хищников, которых она привлекает. По его словам, в период бега сардин можно с близкого расстояния увидеть множество видов дельфинов, акул и птиц.


А теперь коллекцию его наблюдений пополнил горбатый кит. 40-тонный обитатель океана не только показался на глаза человеку, но и полностью выпрыгнул из воды, будто молодой дельфин. В пояснении к снятому ролику Крейг отмечает, что увидеть это можно не часто.


Горбатые киты обитают во всех океанах планеты, обычно держась вблизи берегов и выходя в открытое море только в районах больших скоплений криля и рыбы. Средняя длина тела взрослого горбача — 13−14 метров, вес — 30 тонн. Выпрыгивание из воды ученые объясняют желанием китов избавиться от паразитов, живущих на их коже.

Посмотрите на еще один прыжок горбатого кита.

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