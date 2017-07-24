Старейший в мире ламантин умер во Флориде
Снути появился на свет 21 июля 1948 года в океанариуме в Майами и был первым ламантином, рожденным в неволе. Впоследствии малыш был передан в музей Южной Флориды в Брейдентоне, и с тех пор оставался там — менялась лишь емкость, в которую переселяли растущее животное. Всю свою жизнь он был любимцем сотрудников музея и его посетителей. В честь дня рождения Снути в аквариуме каждый год устраивали праздник.
В 2016 году 68-летний Снути был признан старейшим в мире ламантином и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Он скончался через два дня после своего 69-летия. Как сообщается на сайте музея Южной Флориды, в настоящий момент выясняются причины смерти животного.
В среднем ламантины живут около 40 лет, но в дикой природе они редко перешагивают за 10-летний возраст: угрожающими факторами являются цветение воды и уменьшение ареала из-за хозяйственной деятельности человека. Кроме того, многие ламантины получают ранения от винтов моторных лодок. Они также нередко заглатывают рыбацкие снасти, что убивает животное изнутри.