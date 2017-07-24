  • Старейший в мире ламантин умер во Флориде
    Фото: South Florida Museum
  • Старейший в мире ламантин умер во Флориде
    Фото: South Florida Museum
  • Старейший в мире ламантин умер во Флориде
    Фото: Manatee County Public Library
  • Старейший в мире ламантин умер во Флориде
    Фото: South Florida Museum
Природа

Старейший в мире ламантин умер во Флориде

23 июля во Флориде скончался Снути — самый старый и самый знаменитый в мире ламантин.
National Geographic Россия
24 июля 2017 в 12:25
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Снути появился на свет 21 июля 1948 года в океанариуме в Майами и был первым ламантином, рожденным в неволе. Впоследствии малыш был передан в музей Южной Флориды в Брейдентоне, и с тех пор оставался там — менялась лишь емкость, в которую переселяли растущее животное. Всю свою жизнь он был любимцем сотрудников музея и его посетителей. В честь дня рождения Снути в аквариуме каждый год устраивали праздник.

В 2016 году 68-летний Снути был признан старейшим в мире ламантином и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.


Он скончался через два дня после своего 69-летия. Как сообщается на сайте музея Южной Флориды, в настоящий момент выясняются причины смерти животного.

В среднем ламантины живут около 40 лет, но в дикой природе они редко перешагивают за 10-летний возраст: угрожающими факторами являются цветение воды и уменьшение ареала из-за хозяйственной деятельности человека. Кроме того, многие ламантины получают ранения от винтов моторных лодок. Они также нередко заглатывают рыбацкие снасти, что убивает животное изнутри.

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