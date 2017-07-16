Косатка не может вернуться в бассейн: видео
В столичном океанариуме «Москвариум» проходят водные представления с участием разных морских животных, в том числе косаток. Сейчас там живут три косатки: Норд, Нарния и Джульетта.
Недавно в Инстаграме было опубликовано видео, снятое во время одного из таких шоу с участием Норда и Джульетты. Джульетта выполняла разные команды тренера на небольшой сцене, когда Норд показался из воды и толкнул ее слишком далеко от края бассейна. Пытаясь вернуться обратно в воду, она стала извиваться на сцене в попытках вытащить из-под себя грудной плавник, который она придавила, и соскользнуть в бассейн.
Публикация от Face The Facts About Captivity (@be_humane) Июл 16 2017 в 1:03 PDT
Обычно огромная масса косатки поддерживается водой. Когда же она попадает на твердую поверхность, ее внутренние органы и мышцы начинают раздавливаться под большим весом.
Видео обрывается на том моменте, когда Джульетта по-прежнему пытается вернуться в бассейн. Неизвестно, как долго она была на поверхности, но, судя по ее движениям, ей все-таки удалось добраться до воды.
Узнайте, почему бывший дрессировщик косаток призывает перестать эксплуатировать этих животных.