Природа

Косатка не может вернуться в бассейн: видео

Во время представления в «Москвариуме» косатка оказалась слишком далеко от края бассейна и никак не могла вернуться в воду.
National Geographic Россия
23 июля 2017 в 18:59
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  • Косатка не может вернуться в бассейн: видео
    Фото: be_humane / Instagram.com

В столичном океанариуме «Москвариум» проходят водные представления с участием разных морских животных, в том числе косаток. Сейчас там живут три косатки: Норд, Нарния и Джульетта.

Недавно в Инстаграме было опубликовано видео, снятое во время одного из таких шоу с участием Норда и Джульетты. Джульетта выполняла разные команды тренера на небольшой сцене, когда Норд показался из воды и толкнул ее слишком далеко от края бассейна. Пытаясь вернуться обратно в воду, она стала извиваться на сцене в попытках вытащить из-под себя грудной плавник, который она придавила, и соскользнуть в бассейн.

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Обычно огромная масса косатки поддерживается водой. Когда же она попадает на твердую поверхность, ее внутренние органы и мышцы начинают раздавливаться под большим весом.

Видео обрывается на том моменте, когда Джульетта по-прежнему пытается вернуться в бассейн. Неизвестно, как долго она была на поверхности, но, судя по ее движениям, ей все-таки удалось добраться до воды.

Узнайте, почему бывший дрессировщик косаток призывает перестать эксплуатировать этих животных.

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СМИ2
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