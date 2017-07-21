  • 13 неожиданных фактов о ленивцах
    Фото: Александр Федоров
  • 13 неожиданных фактов о ленивцах
    Фото: Александр Федоров
  • 13 неожиданных фактов о ленивцах
    Фото: Александр Федоров
  • 13 неожиданных фактов о ленивцах
    Фото: Александр Федоров
  • 13 неожиданных фактов о ленивцах
    Фото: Александр Федоров
  • 13 неожиданных фактов о ленивцах
    Фото: Александр Федоров
  • 13 неожиданных фактов о ленивцах
    Фото: Александр Федоров
  • 13 неожиданных фактов о ленивцах
    Фото: Александр Федоров
  • 13 неожиданных фактов о ленивцах
    Фото: Александр Федоров
  • 13 неожиданных фактов о ленивцах
    Фото: Александр Федоров
  • 13 неожиданных фактов о ленивцах
    Фото: Александр Федоров
  • 13 неожиданных фактов о ленивцах
    Фото: Александр Федоров
Природа

13 неожиданных фактов о ленивцах

Правда ли, что ленивец постоянно спит? Почему он так медленно передвигается? Ходит ли по земле? Журналисты Nat-geo.ru Елена Срапян и Александр Федоров съездили в Коста-Рику, пообщались с учеными и собрали необычные факты об этих милых существах.
Текст: Елена Срапян Фото: Александр Федоров
21 июля 2017 в 18:56
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Ленивцы бывают разными

В мире есть два семейства ленивцев — двупалые и трехпалые, и между ними мало общего. Вес двупалого ленивца достигает 9 кг, питаются они в том числе незрелыми фруктами — и поэтому обладают острейшими резцами. Трехпалые же ленивцы небольшие, черно-белого окраса, питаются только листьями, потому у них нет острых зубов. Раньше двупалых и трехпалых ленивцев объединяли в одно семейство Bradypodidae, но исследования показали: их сходство — дань адаптации к схожей среде, а эволюция обоих семейств шла разными путями.

Ученые не знают о ленивцах практически ничего

Сколько лет живет ленивец? Как он двигается? Почему ест только то, что ест? И насколько он умен? Точного ответа на эти (и многие другие) вопросы у зоологов пока нет. Особенно это касается двупалых ленивцев: трехпалых все же иногда изучают: они дружелюбнее и позволяют ученым надеть нужные приборы.

Люди считают ленивца злым и грязным

Как ни грустно об этом говорить, население Коста-Рики и Панамы до недавнего времени поголовно считало ленивцев грязными, агрессивными и опасными животными. Но на деле оказалось, что ленивцы — милейшие существа: посадкам не вредят, на людей не нападают и болезни человеческие не переносят.

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Ленивцы не сони

Обычно ленивцы бодрствуют 12−14 часов в день — не меньше многих людей. Но они вынуждены медленно передвигаться и постоянно отдыхать: пища ленивца очень низкокалорийная, а переваривание ее в четырех отсеках огромного желудка занимает до месяца. Так что энергию приходится экономить.

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