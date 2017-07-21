13 неожиданных фактов о ленивцах
Ленивцы бывают разными
В мире есть два семейства ленивцев — двупалые и трехпалые, и между ними мало общего. Вес двупалого ленивца достигает 9 кг, питаются они в том числе незрелыми фруктами — и поэтому обладают острейшими резцами. Трехпалые же ленивцы небольшие, черно-белого окраса, питаются только листьями, потому у них нет острых зубов. Раньше двупалых и трехпалых ленивцев объединяли в одно семейство Bradypodidae, но исследования показали: их сходство — дань адаптации к схожей среде, а эволюция обоих семейств шла разными путями.
Ученые не знают о ленивцах практически ничего
Сколько лет живет ленивец? Как он двигается? Почему ест только то, что ест? И насколько он умен? Точного ответа на эти (и многие другие) вопросы у зоологов пока нет. Особенно это касается двупалых ленивцев: трехпалых все же иногда изучают: они дружелюбнее и позволяют ученым надеть нужные приборы.
Люди считают ленивца злым и грязным
Как ни грустно об этом говорить, население Коста-Рики и Панамы до недавнего времени поголовно считало ленивцев грязными, агрессивными и опасными животными. Но на деле оказалось, что ленивцы — милейшие существа: посадкам не вредят, на людей не нападают и болезни человеческие не переносят.
Ленивцы не сони
Обычно ленивцы бодрствуют 12−14 часов в день — не меньше многих людей. Но они вынуждены медленно передвигаться и постоянно отдыхать: пища ленивца очень низкокалорийная, а переваривание ее в четырех отсеках огромного желудка занимает до месяца. Так что энергию приходится экономить.
Ленивцы очень сильные
В теле ленивца всего 20% мышц: для сравнения, в теле зрелого человека мышцы занимают 35−50%. Но при этом ленивцы очень сильные: они могут висеть вниз головой, не меняя положения, больше суток.
Ленивец ходит в туалет раз в неделю
Всю жизнь ленивцы проводят на деревьях. Но для дефекации ленивцу нужно спускаться. Экскременты, закопанные под своим деревом, демонстрируют другим особям: тут уже занято — проходите дальше. На земле очень опасно, так что взрослые ленивцы ходят в туалет не чаще раза в неделю, зато очень обильно — по килограмму за раз.
Но воду не пьет
Ленивцы получают необходимую влагу из пищи — листьев и зеленых фруктов.
Ходить по земле ленивцы почти не умеют
Если ты 200 тысяч лет висел вниз головой, сложно уверенно встать на лапы. Так что по земле ленивец передвигается ползком. И в такие моменты он очень похож на пьяницу, который не в состоянии дойти домой из бара.
Беременность ленивцев невозможно разглядеть
Детеныш рождается настолько маленьким, что заметить беременность самки можно только с помощью УЗИ. При этом сроки внушительные: плод формируется 11 месяцев, так что новорожденные уже обладают шерстяным покровом, полностью развитыми зубами, глазами, ушами и жизненно важными системами.
Метаболизм ленивца быстрее человеческого
Несмотря на медлительность, ленивцы обладают быстрым метаболизмом: раны этих животных заживают в два раза быстрее человеческих. Растут ленивцы тоже быстро.
Ленивцу холодно
Ленивцы живут в дождевых лесах, где температура воздуха редко опускается ниже 30 градусов по Цельсию. Поэтому у многих возникает вопрос: почему они настолько мохнатые? Ответ прост: ленивец почти не двигается, и поэтому он мерзнет больше, чем другие животные.
Главный враг ленивцев — гигантская гарпия
Ленивцы живут высоко на сейбах и других деревьях, так что достать их наземным хищникам трудно. А для большинства крупных птиц ленивец крупноват. Но не для американской гарпии, размах крыльев которой достигает двух метров. Увы для мира (и к счастью для ленивцев), сейчас гарпия практически истреблена.
Почти во всех языках слова «лень» и «ленивец» — родственные
А по-японски ленивца зовут «намакемото» (ナマケモノ), и это значит «ленивая вещь, которая живет на дереве».
Александр Федоров и Елена Срапян — журналисты, отправившиеся в Латинскую Америку, чтобы вам не пришлось.
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