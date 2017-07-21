Найдена луна-рыба нового вида
Луна-рыба (лат. Mola) встречается в умеренных и теплых водах по всему миру: от Исландии до южных островов Большой Курильской гряды. Ее сжатое с боков тело напоминает диск; спинной и анальный плавники не имеют колючек; хвостовой плавник утрачен — вместо него развита кожная складка, а сама кожа покрыта мелкими костными бугорками. Люди в разных точках планеты давали рыбе разные имена: если в русском (а также итальянском, французском и других языках) она сравнена с Луной, то в английском — с Солнцем (sunfish), в китайском — с колесом (翻車魚), а поляки назвали ее просто головой (samogłów). Латинское же наименование рыбы означает «мельничный жернов».
Новое исследование этих представителей фауны провела аспирантка Марианна Найгард (Marianne Nyegaard) из австралийского Университета Мердока. На протяжении четырех лет она собирала образцы луна-рыб из разных частей планеты. По результатам анализа 150 образцов ДНК ей удалось выделить четыре вида, входящих в род Mola. Три из них — Masturus lanceolatus, Mola mola и Mola ramsayi — были известны ученым ранее, а четвертый вид оказался новым. Он получил название Mola tecta.
Открытие было совершено еще в 2013 году на основании фрагментов кожи, но биологу очень хотелось увидеть саму рыбу целиком. Марианна начала искать всевозможные фотографии луна-рыб, размещенные пользователями в интернете. Она также попросила любителей природы из Австралии и Новой Зеландии сообщать ей о случаях поимки этих неуловимых обитателей моря. Читать далее
Мясо луна-рыб невкусное, и промысловым объектом они не являются. В 2014 году у побережья Новой Зеландии рыбаки заметили в своих сетях луна-рыбу и освободили ее из ловушки. Желая помочь биологу, они сфотографировали рыбу и взяли небольшой кусочек кожи для последующего анализа. Так был получен еще один образец Mola tecta, и, одновременно, установлено по крайней мере одно из мест ее обитания. Марианна незамедлительно отправилась туда, и вместе с коллегами ей наконец удалось встретить представителя новооткрытого вида.
Mola tecta по размерам не слишком отличается от своих сородичей: она точно так же может достигать 2,5 метров. Ее уникальными признаками является отсутствие характерных бугорков на коже и небольшой нарост на спинном плавнике.
Продолжив детальное изучение нового вида, биолог уточнила его ареал: Mola tecta обитает не только в районе Новой Зеландии, но может встречаться и у берегов Южной Африки, и даже Чили. Посмотрите, как гигантская луна-рыба позирует дайверам.