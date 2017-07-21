  • Найдена луна-рыба нового вида
    Фото: Murdoch University
  • Найдена луна-рыба нового вида
    Masturus lanceolatus Фото: Hectonichus/Wikipedia
Природа

Найдена луна-рыба нового вида

Несмотря на свои гигантские размеры, луна-рыба остается одним из наименее изученных представителей океанской фауны: ее слишком сложно встретить в естественной среде обитания. Австралийским ученым удалось не только собрать максимум информации, но и открыть новый вид луна-рыб.
Анастасия Баринова
21 июля 2017 в 14:16
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Луна-рыба (лат. Mola) встречается в умеренных и теплых водах по всему миру: от Исландии до южных островов Большой Курильской гряды. Ее сжатое с боков тело напоминает диск; спинной и анальный плавники не имеют колючек; хвостовой плавник утрачен — вместо него развита кожная складка, а сама кожа покрыта мелкими костными бугорками. Люди в разных точках планеты давали рыбе разные имена: если в русском (а также итальянском, французском и других языках) она сравнена с Луной, то в английском — с Солнцем (sunfish), в китайском — с колесом (翻車魚), а поляки назвали ее просто головой (samogłów). Латинское же наименование рыбы означает «мельничный жернов».

Новое исследование этих представителей фауны провела аспирантка Марианна Найгард (Marianne Nyegaard) из австралийского Университета Мердока. На протяжении четырех лет она собирала образцы луна-рыб из разных частей планеты. По результатам анализа 150 образцов ДНК ей удалось выделить четыре вида, входящих в род Mola. Три из них — Masturus lanceolatus, Mola mola и Mola ramsayi — были известны ученым ранее, а четвертый вид оказался новым. Он получил название Mola tecta.

Открытие было совершено еще в 2013 году на основании фрагментов кожи, но биологу очень хотелось увидеть саму рыбу целиком. Марианна начала искать всевозможные фотографии луна-рыб, размещенные пользователями в интернете. Она также попросила любителей природы из Австралии и Новой Зеландии сообщать ей о случаях поимки этих неуловимых обитателей моря. Читать далее

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