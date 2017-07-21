Как выглядит новорожденный айсберг: фото Роскосмоса
Шельфовый ледник Ларсена расположен у побережья Антарктического полуострова. За последние полвека температура на юго-западе Антарктики возросла на 2,5 °C, и ледник одним из первых испытал последствия этого. Ранее он состоял из трех крупных ледников — Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C; к настоящему времени сохранился лишь Ларсен C, но и он начинает активно разрушаться.
Недавно от него отделился айсберг массой в один триллион тонн. Российский космический аппарат комплекса дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сделал снимок ледовой глыбы, имеющей площадь поверхности более шести тысяч квадратных километров.
Специалисты считают, что «новорожденный» айсберг может войти в десятку крупнейших в истории. Если на протяжении нескольких лет он будет оставаться в том же районе, где он находится сейчас, его масса еще долго не будет существенно уменьшаться. Однако если айсберг будет смещаться в более теплые воды — запустится необратимый процесс его таяния.