  • Как выглядит новорожденный айсберг: фото Роскосмоса
  • Как выглядит новорожденный айсберг: фото Роскосмоса
Природа

Как выглядит новорожденный айсберг: фото Роскосмоса

Недавно от ледника Ларсена С в Антарктиде откололся айсберг. Российский космический аппарат сделал новые качественные фотографии.
Анастасия Баринова
21 июля 2017 в 12:33
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Шельфовый ледник Ларсена расположен у побережья Антарктического полуострова. За последние полвека температура на юго-западе Антарктики возросла на 2,5 °C, и ледник одним из первых испытал последствия этого. Ранее он состоял из трех крупных ледников — Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C; к настоящему времени сохранился лишь Ларсен C, но и он начинает активно разрушаться.

Недавно от него отделился айсберг массой в один триллион тонн. Российский космический аппарат комплекса дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сделал снимок ледовой глыбы, имеющей площадь поверхности более шести тысяч квадратных километров.

Специалисты считают, что «новорожденный» айсберг может войти в десятку крупнейших в истории. Если на протяжении нескольких лет он будет оставаться в том же районе, где он находится сейчас, его масса еще долго не будет существенно уменьшаться. Однако если айсберг будет смещаться в более теплые воды — запустится необратимый процесс его таяния.

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