Медвежонок редкого вида снят в Перу
Зоопарк Сан-Диего является не только местом, где животных показывают посетителям — напротив, это, скорее, одна из последних задач этой организации. В первую очередь зоопарк известен своими природоохранными программами.
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Одним из подразделений зоопарка является экспедиционный проект San Diego Zoo Global: биологи и другие специалисты отправляются в различные уголки планеты, наблюдая за животными в их естественной среде. Это позволяет вовремя предпринимать шаги по защите редких видов, а также пополняет копилку знаний о представителях фауны.
Недавно в Перу фотоловушка зафиксировала редкого медведя — очкового (лат. Tremarctos ornatus). Медвежонок не просто прошел рядом с камерой — со свойственным юной особи любопытством он приблизился к ней и попытался изучить непонятный предмет.
Экспедиция San Diego Zoo Global в этой области велась именно с целью изучения очковых медведей: помимо наблюдения за их поведением, ученых интересовала зависимость окраски зверя от его возраста. В зоопарках, где медведи питаются не совсем привычной для них пищей, эта корреляция может быть неверной.
На планете насчитывается не более 20 000 очковых медведей; они встречаются в лесах Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии. Животные внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид. Основными угрозами их существованию является сокращение лесных территорий. Кроме того, немало очковых медведей гибнет от рук крестьян, которые таким образом защищают свой скот.
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