  • Козел устроил акт вандализма в магазине: зачем он так?
    Фото: KDTV 6/YouTube
  • Козел устроил акт вандализма в магазине: зачем он так?
    Фото: KDTV 6/YouTube
  • Козел устроил акт вандализма в магазине: зачем он так?
    Фото: KDTV 6/YouTube
Природа

Козел устроил акт вандализма в магазине: зачем он так?

Владелец одной из небольших фирм в штате Колорадо, придя утром на работу, обнаружил разбитую стеклянную дверь. После просмотра записей с камер наблюдения первая версия о подростках-вандалах была отвергнута: виновником оказался козел.
Анастасия Баринова
19 июля 2017 в 14:13
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Полиции в колорадском городе Луисвилл не пришлось долго расследовать акт вандализма в отношении одной из местных компаний: виновник разбитой стеклянной двери был найден после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Однако наказание хулиган не понесет: преступником оказался козел, вместе с другими сородичами сбежавший с соседней фермы.

Впрочем, в поведении животного нет ничего необычного. Среди всех полорогих (лат. Bovidae) именно козлам свойственно любопытство и независимость. В отличие от овец, которые довольствуются любым доставшимся им пространством, козлы активно исследуют новые территории.

Животное, сломавшее двери, билось о них около 20 минут, исследуя непонятный для себя предмет. Не исключено, что ему также нравился сам процесс соприкосновения рогов с гладкой стеклянной поверхностью. В любом случае, как подчеркивают специалисты, все это вполне укладывается в обычную модель поведения козлов.

Узнайте секрет характерного козлиного запаха.

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