Козел устроил акт вандализма в магазине: зачем он так?
Полиции в колорадском городе Луисвилл не пришлось долго расследовать акт вандализма в отношении одной из местных компаний: виновник разбитой стеклянной двери был найден после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Однако наказание хулиган не понесет: преступником оказался козел, вместе с другими сородичами сбежавший с соседней фермы.
Впрочем, в поведении животного нет ничего необычного. Среди всех полорогих (лат. Bovidae) именно козлам свойственно любопытство и независимость. В отличие от овец, которые довольствуются любым доставшимся им пространством, козлы активно исследуют новые территории.
Животное, сломавшее двери, билось о них около 20 минут, исследуя непонятный для себя предмет. Не исключено, что ему также нравился сам процесс соприкосновения рогов с гладкой стеклянной поверхностью. В любом случае, как подчеркивают специалисты, все это вполне укладывается в обычную модель поведения козлов.
Узнайте секрет характерного козлиного запаха.