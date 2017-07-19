Как не нужно спасать животных: пример из США
На ферме в городе Иден-Валли в штате Миннесота существует ферма, где выращивают норок. В дальнейшем этих милых пушных зверей ждет печальная судьба: они отправляются на меховые фабрики. Неизвестные борцы за права животных решили «спасти» их от подобной участи. 16 июля несколько человек проникли на ферму, сломали заграждения и выпустили норок на свободу.
В общей сложности с фермы сбежало от 35 000 до 40 000 норок. Но жизнь им это не сохранило: приступив к поискам, владельцы вместе с полицией нашли поблизости множество умерших животных.
Как поясняют эксперты, акция изначально была обречена на подобный финал: звери, никогда не жившие на воле, не обладают навыками, необходимыми для выживания в дикой природе. В данном же случае норки даже не успели погибнуть от голода или атак хищников: большинство не вынесло жару. А те звери, которые смогли добыть себе пищу, причинили урон ближайшим хозяйствам: там было убито немало цыплят.
«Неужели защитники животных не жалеют цыплят? » — комментирует ситуацию шеф местной полиции. Тем, кто действительно протестует против разведения зверей в коммерческих целях, стоит направить свою энергию на изменение законодательства, допускающего подобный бизнес.
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