Необычное свечение Везувия: фото
В 15 км от Неаполя расположена одна из самых знаменитых вершин мира — действующий 1281-метровый вулкан Везувий. Его последнее извержение произошло в 1994 году, а наиболее известным считается событие 24 августа 79 года, когда были уничтожены древнеримские города Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и виллы Стабий.
В 1995 году вокруг вулкана был создан одноименный национальный парк. Здесь на площади 135 кв.километров обитает 227 видов животных, 100 видов птиц и произрастает более 600 видов растений. 10 июля парк оказался во власти огня, и за несколько дней большая часть его территории выгорела.
Фотографии, сделанные со спутника NASA Suomi NPP показывают последствия разгула стихии с необычной стороны. Среди прочей аппаратуры на спутнике установлен сканирующий радиометр, который обнаруживает свет в диапазоне длин волн от зеленого до ближнего инфракрасного диапазона. Научный инструмент VIIRS применяет фильтрацию для выделения городских огней, полярных сияний, лесных пожаров и отраженного лунного света.
Как правило, на ночных изображениях гора погружена во тьму, но после исчезновения лесов ночной вулкан теперь светится не менее ярко, чем соседний город с населением около миллиона человек.
И хотя огонь возле Везувия был потушен, пожароопасная ситуация в регионе сохраняется. В Неаполе несколько семей пришлось эвакуировать после того, как их дома сгорели. По мнению местных властей, причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем.
Посмотрите, как в эти дни горит Адриатическое побережье.