Дельфины готовят рыбу по семейному рецепту: фото
Крупнозубые дельфины (лат. Steno bredanensis) широко распространены по планете: они живут в водах всех трех основных океанов. В длину их тело достигает 209−283 см (для сравнения: афалины могут вырастать и до 4 метров). Окраска крупнозубых дельфинов — серая с белыми рассеянными пятнами. Их характерной особенностью является голова конической формы и тонкий нос — у других видов дельфинов морда более короткая и закругленная.
На каждой челюсти у Steno bredanensis — от 19 до 28 острых зубов; в рацион этих животных входят различные виды рыб. Исследуя популяцию, обитающую в акватории Персидского залива, ученые стали свидетелями необычного зрелища: за группой крупнозубых дельфинов на расстояние около полукилометра тянулась «тропа» из оторванных рыбьих голов. Некоторые из них были настолько свежими, что даже подавали остаточные признаки жизни, хлопая глазами и шевеля грудными плавниками.
Изучение этих образцов и последующие наблюдения добавили еще один пункт в знания об интеллекте дельфинов. Во всех случаях обезглавлены были сомы, и «это имеет смысл», говорят биологи. У данного вида рыб в районе головы располагаются острые шипы; если проглотить жертву целиком, можно повредить себе пищевод. Но интереснее другой вывод: оказалось, что отрывать рыбе голову можно разными способами, и этими «рецептами» дельфины делятся друг с другом в пределах своей группы.
Известно, что дельфины — социальные животные. Тот факт, что они передают «своим» наиболее эффективный, с их точки зрения, принцип разделки добычи, еще раз доказывает крепкие дружеские связи, а также умение обучать и обучаться.
Посмотрите на стаю дельфинов с высоты.