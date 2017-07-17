  • Удивительные свойства паутины: новое открытие
    Фото: Сергей Разумов
  • Удивительные свойства паутины: новое открытие
    Фото: Галина Горькавая
  • Удивительные свойства паутины: новое открытие
    Фото: Александра Антропова
  • Удивительные свойства паутины: новое открытие
    Фото: Иван Пушкин
  • Удивительные свойства паутины: новое открытие
    Фото: Андрей Кульков
Природа

Удивительные свойства паутины: новое открытие

Человеку очень сложно увидеть спускающегося с потолка паука, пока тот не окажется прямо перед его глазами. Во время спуска паук совершает легкие вращательные движения — и ученые наконец выяснили, зачем он это делает.
Популярная Механика
17 июля 2017 в 18:36
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В исследовании, опубликованном в Applied Physics Letters, ученые собрали несколько представителей кругопрядов (Nephila edulis и Nephila pilipes), известных также как «золтопряды» и «гигантские древесные пауки». В лабораторных условиях у пауков были взяты образцы их нитей, после чего измерили силу их натяжения с помощью торсионного маятника — специального устройства, которое еще 200 лет назад было использовано британским физиком Генри Кавендишем для оценки массы Земли. Современная версия прибора также позволяет обрабатывать фотографии.

Все прочие волокна, которые измеряли ученые (человеческие волосы, металлическая леска, углеродное волокно и т. п.) вели себя как эластичные материалы, то есть возвращались в исходную форму после скручивания и растягивания. Однако паутина во время даже легкого скручивания подвергалась деформации на молекулярном уровне, что не позволяет материалу пружинить и дает пауку возможность удерживаться на весу во время осторожного спуска.

Авторы исследования полагают, что уникальное расположение молекул в паутине позволяют сети сохранять ее форму, гася энергию любого внешнего воздействия подобно подушке. Инженеры могут использовать это свойство для создания материалов, которые лягут в основу специального оборудования для спасателей и скалолазов — подобная амортизация крайне полезна в экстремальных условиях.

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