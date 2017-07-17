Спасение львицы, упавшей в колодец: видео
Редкий представитель семейства кошачьих, азиатский лев (лат. Panthera leo persica), когда-то был широко распространен на юге Евразии — от Греции до Индии. В наши дни вид является вымирающим: на планете осталось чуть более 500 особей, и все они обитают в Гирском заповеднике индийского штата Гуджарат. Однако этот район окружен множеством населенных пунктов, и львы не так уж редко падают в колодцы.
Один из таких случаев произошел 8 июля. Рано утром деревенский житель, отправившийся за водой, обнаружил попавшую в беду львицу возрастом не более двух лет. Она барахталась на поверхности ледяной воды, борясь за свою жизнь. Высота колодца составляла 24 метра, и без помощи специалистов крестьяне не могли бы вытащить животное. Кроме того, рядом находились львы из ее прайда: взрослые особи и несколько детенышей. При виде людей они устремились в кусты, но территорию не покинули.
Команда из отдела защиты диких животных прибыла на место происшествия достаточно оперативно. Пока одни сотрудники занимались отвлечением внимания прайда, другие готовили спасательную операцию. Один из специалистов был опущен в колодец в железной клетке. Оказавшись на уровне львицы, он накинул на нее петлю, что позволило вытащить животное на поверхность. Там ее поместили в клетку и отправили в реабилитационный центр. Операция заняла около двух часов.
Осмотрев львицу, ветеринары обработали небольшие раны, полученные ею во время падения, а затем отпустили ее в лес. К сожалению, не все аналогичные случаи имеют столь же счастливый конец: иногда в колодцах находят уже мертвых львов, погибших от переохлаждения и голода.
Колодцы в Индии также представляют опасность для леопардов и других животных.