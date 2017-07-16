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Самка енота родила на заднем сиденье автомобиля: фото
Необычный случай произошел в Сарасоте, штат Флорида. Хотя машина была закрыта, самка енота смогла пробраться внутрь через пластиковое покрытие на одном из окон.
National Geographic Россия
16 июля 2017 в 17:25
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По словам Девона Стрейта, сотрудника группы спасения Wildlife, Inc., самка енота находилась в состоянии стресса, когда ее обнаружили. Вместе с двумя своими коллегами Стрейт освободил ее из машины и нашел двух ее детенышей: одного из них она родила на заднем сиденье, другого же обнаружили под запасным колесом в багажнике. Скорее всего самка енота выбрала автомобиль как лучшее место для родов, потому что там она была в безопасности и недоступна для хищников.
Сотрудники группы спасения отнесли самку енота и ее детенышей в лес, чтобы она могла растить их в естественной среде обитания.