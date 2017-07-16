Природа

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности: что это значит

В воскресенье, 16 июля, в Москве и Московской области ожидаются сильный ветер, дождь и гроза.
Гидрометцентр России
16 июля 2017 в 12:52
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  • В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности: что это значит

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области, а также в некоторых других регионах. Ожидаются сильный ветер, дождь и гроза.

Для обозначения степени интенсивности опасных явлений на прогностической карте гидрометеорологических предупреждений используются 5 цветов:

• белый — данные отсутствуют;
• зеленый — оповещения о погоде не требуется;
• желтый — погода потенциально опасна;
• оранжевый — имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба;
• красный — имеется вероятность крупных разрушений и катастроф.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Архангельской, Саратовской, Оренбургской и Мурманской областях, Башкортостане, Краснодарском крае, Калмыкии, Коми, Ненецком автономном округе, Якутии, на территории Северо-Кавказского федерального округа, во многих областях Сибирского и Уральского федеральных округов.

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