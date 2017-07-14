В Танзании львица усыновила леопарда
Турист, отдыхавший в танзанийском парке Нгоронгоро (Ngorongoro Conservation Area), заметил и сфотографировал львицу, кормящую детеныша леопарда. По невероятному совпадению, имя львицы — Nosikitok — с языка местных племен переводится как «молоко матери».
И стадии взросления, и молоко этих разных видов животных практически одинаковые, но биологи, комментируя снимок, бьют тревогу. Очевидно, что малыш возрастом менее трех недель осиротел, и уже эта ситуация для национального парка является ужасающей. Однако проблема гораздо глубже.
В дикой природе львы и леопарды враждуют, притом победа остается за «царями зверей» — они легко убивают других представителей кошачьих. Nosikitok в настоящее время заботится о своих новорожденных малышах (в момент снимка они находились в кустах). При встрече с беззащитным крохотным леопардом ее материнский инстинкт перевесил привычки хищника, но такое не может продолжаться долго. Биологи предупреждают, что в любой момент — например, заметив, что ее собственному детенышу не хватило молока — львица без колебания убьет представителя чужого вида.
Даже если предположить, что «конфликта интересов» на этой стадии не возникнет, впереди юного леопарда ждут другие испытания. Львицы кормят малышей приблизительно до шести недель, оставаясь в стороне от прайда, а затем с подросшим потомством они возвращаются к своей группе. И остальные львы вряд ли разделят ее желание заботиться о постороннем. Скорее всего, они убьют его, но если просто выгонят со своей территории — леопард будет еще слишком мал, чтобы добывать себе пищу и обороняться от врагов.
В дикой природе вообще выживает не более 50% новорожденных крупных кошек: угрозой их существованию являются лесные пожары, нападения гиен и другие враждебные факторы. Таким образом, у осиротевшего малыша шансов дожить до возраста самостоятельности, к сожалению, практически нет.
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