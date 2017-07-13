Как королевские пауки продолжают свой род: видео
Королевский паук (лат. Pelinobius muticus) встречается в Кении, Танзании и ряде других стран Африки. Он относится к роющим паукам-птицеедам: обитая среди кустов и травы, он роет нору, накрывает ее паутиной и по вибрациям отслеживают свою добычу. С размером тела около 10 см и размахом ног до 22 см, королевский паук входит в число крупнейших на планете, потому его жертвами становятся не только насекомые, но даже птицы и небольшие млекопитающие. Пауков этого вида часто держат в качестве домашних питомцев, и большинство наблюдений за их поведением было сделано именно в неволе.
Важный вклад в копилку знаний внес канадский биолог-студент, изучавший фауну провинции Лимпопо в Южной Африке. Он стал первым, кто смог запечатлеть брачный ритуал этого вида животных в естественной среде обитания. Чтобы привлечь внимание самки, самец совершает своеобразный танец, постукивая ногами и тряся телом. После этого он набрасывается на партнершу с вытянутыми передними ногами: они защищают его от острых клыков самки.
По окончании процесса спаривания самка, как правило, съедает самца — это распространено у многих видов пауков. Нередко мужские особи даже не сопротивляются этому: как поясняют биологи, оплодотворенная и сытая самка не отправится на поиски нового партнера, и подобная «жертвенная смерть» позволяет самцу гарантированно передать свои гены. Однако в данном случае королевскому пауку удалось сбежать.
Узнайте о самых странных брачных ритуалах в мире животных.