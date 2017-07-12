Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде
Площадь гигантского айсберга стволового типа толщиной 200 м составляет порядка 6000 кв. км — это порядка двух площадей «большой Москвы».
Айсберг, как ожидается, получит название «A68». Считается, что он входит в топ-10 самых массивных когда-либо зарегистрированных учеными айсбергов. При этом он вдвое меньше другой гигантской льдины «B-15», которая отделилась от шельфового ледника Росса в 2000 году.
«На данный момент мы видим один большой айсберг. Скорее всего, он со временем расколется на мелкие кусочки», — сказал профессор гляциологии британского Университета Суонси Адриан Лакман.
В сообщениях указывается, что «А68», возможно, в течение многих лет останется примерно в том же районе, где он находится сейчас. В таком случае его масса длительное время не будет существенно уменьшаться.
Согласно другому сценарию, айсберг будет смещаться в более теплые воды, и тогда процесс таяния пойдет довольно быстро.