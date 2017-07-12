  • Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде
    Фото: Pixabay
  • Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде
    Фото: Pixabay
Природа

Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде

Айсберг массой в один триллион тонн отделился от шельфового ледника Ларсена С в Антарктике.
Интерфакс
12 июля 2017 в 17:19
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Площадь гигантского айсберга стволового типа толщиной 200 м составляет порядка 6000 кв. км — это порядка двух площадей «большой Москвы».

Айсберг, как ожидается, получит название «A68». Считается, что он входит в топ-10 самых массивных когда-либо зарегистрированных учеными айсбергов. При этом он вдвое меньше другой гигантской льдины «B-15», которая отделилась от шельфового ледника Росса в 2000 году.

«На данный момент мы видим один большой айсберг. Скорее всего, он со временем расколется на мелкие кусочки», — сказал профессор гляциологии британского Университета Суонси Адриан Лакман.

В сообщениях указывается, что «А68», возможно, в течение многих лет останется примерно в том же районе, где он находится сейчас. В таком случае его масса длительное время не будет существенно уменьшаться.

Согласно другому сценарию, айсберг будет смещаться в более теплые воды, и тогда процесс таяния пойдет довольно быстро.

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