Кит играет с дельфинами: видео
Австралийский фотограф Джеймен Хадсон снимает местную природу и удивительных обитателей подводного мира. Недавно в объектив его камеры попал кит, наслаждающийся купанием вместе с дельфинами.
Южные гладкие киты (лат. Eubalaena australis) ежегодно приплывают к берегам Австралии, преодолевая по пути из Антарктики более 1600 километров. По словам Джеймена, он нередко видел и китов, и дельфинов вместе, но никогда не успевал их снять. Справиться с этой задачей ему удалось лишь в конце июня 2017 года. Фотограф наблюдал за китом, как вдруг тот присоединился к стае дельфинов, подхватив общее игривое настроение.
Автор назвал свой видеоролик «Спокойствие», подразумевая, что животные безмятежно проводят время, и само зрелище настраивает на умиротворяющий лад. Комментируя видео, эксперты согласны с выводами фотографа: кит действительно играет с дельфинами, и они отвечают ему тем же. Подобное поведение этих разных видов животных хоть и не является уникальным, но встречается не так часто. Несколько лет назад в Австралии были замечены самки дельфина и кита, плавающие вместе со своими детенышами.
Посмотрите, как косатки играют с китом.