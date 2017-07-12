  • Кит играет с дельфинами: видео
    Фото: Jaimen Hudson/YouTube
  • Кит играет с дельфинами: видео
    Фото: Jaimen Hudson/YouTube
  • Кит играет с дельфинами: видео
    Фото: Jaimen Hudson/YouTube
Природа

Кит играет с дельфинами: видео

Фотограф в Южной Австралии стал свидетелем необычной сцены: кит и дельфины совместно проводили время, перекатываясь по волнам и игриво подталкивая друг друга.
Анастасия Баринова
12 июля 2017 в 17:08
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Австралийский фотограф Джеймен Хадсон снимает местную природу и удивительных обитателей подводного мира. Недавно в объектив его камеры попал кит, наслаждающийся купанием вместе с дельфинами.

Южные гладкие киты (лат. Eubalaena australis) ежегодно приплывают к берегам Австралии, преодолевая по пути из Антарктики более 1600 километров. По словам Джеймена, он нередко видел и китов, и дельфинов вместе, но никогда не успевал их снять. Справиться с этой задачей ему удалось лишь в конце июня 2017 года. Фотограф наблюдал за китом, как вдруг тот присоединился к стае дельфинов, подхватив общее игривое настроение.

Автор назвал свой видеоролик «Спокойствие», подразумевая, что животные безмятежно проводят время, и само зрелище настраивает на умиротворяющий лад. Комментируя видео, эксперты согласны с выводами фотографа: кит действительно играет с дельфинами, и они отвечают ему тем же. Подобное поведение этих разных видов животных хоть и не является уникальным, но встречается не так часто. Несколько лет назад в Австралии были замечены самки дельфина и кита, плавающие вместе со своими детенышами.

Посмотрите, как косатки играют с китом.

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