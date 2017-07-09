5458
0
Почему жираф обгладывает кости буйвола: видео
Чаще всего жирафов представляют мирно пощипывающих листья с веток деревьев. Но недавно на видео было снято, как жираф обгладывает кости буйвола.
National Geographic Россия
9 июля 2017 в 15:08
3907
Видео было снято в Южной Африке. Хотя картина может выглядеть пугающей, для жирафов кости других животных — источник кальция и фосфора, которые нужны им для собственных скелетов. В исследовании 2013 года, опубликованном в «Journal of Archaeological Science», было обнаружено, что жирафы регулярно потребляют рога и слоновую кость.
Такое поведение известно как остеофагия. При этом жирафы не проглатывают кости. Они обгладывают и обсасывают их, используя слюну для растворения питательных веществ. Особенно высокие жирафы, например, могут быть более склонны питаться костями, чем низкие.