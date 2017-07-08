Военные базы США приумножили число «морозных фей»
«Военные сборы и тренировки требуют больших открытых пространств, поэтому эти базы остались одними из последних уголков дикой природы в США. Теперь мы пытаемся понять, кто еще может способствовать сохранению редких видов, и постараемся наладить контакты с ними», — рассказывает Робин Нивер, эколог из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.
По словам Нивера, в последние годы он и его коллеги начали замечать, что на территории морских и наземных военных баз необычайно выросла численность многих редких видов животных, в том числе бабочек, черепах и птиц.
Экологи связывали этот феномен с тем, что строгий режим охраны таких объектов препятствовал проникновению туристов и браконьеров на их территории. Нивер и его коллеги открыли еще один пример необычной связи между военными и дикой природой, наблюдая за «морозными феями», редкими бабочками-голубянками вида Callophrys irus.
Бабочки начали распространяться из-за постройки аэродромов для сверхтяжелых транспортных самолетов Lockheed С-5 Galaxy. Эти машины нуждаются в очень длинных взлетно-посадочных полосах, что вынуждает персонал базы постоянно вырубать и выжигать лес и кустарники в окрестностях.
Кроме того, военным приходится регулярно «пропалывать» прилегающую к взлетно-посадочным полосам территорию и засеивать ее только определенными видами диких трав и цветов — люпинами, баптизиями и прочими бобовыми со средней длиной стебля. Такие растения слишком низки для того, чтобы в их зарослях обитали койоты, олени и другие крупные животные, но при этом они не привлекают внимания диких гусей, чаек и прочих птиц, живущих в низкой траве.
Эти же растения являются основным средством пропитания для гусениц Callophrys irus и некоторых других бабочек. Большое количество этих растений и отсутствие птиц, таким образом, создает идеальные условия для размножения этих насекомых на военных базах на севере США, куда они раньше никогда не попадали. Как полагают ученые, подобным образом военные базы могут влиять на ареал распространения и других редких животных.